"Рак желудка": Безволосая Варнава вывалила правду о тяжелой болезни

Екатерина Варнава последнее время практически не появлялась на публике.

Прошлой весной звезда вышла замуж за режиссера Александра Молочникова, отношения с которым у нее начались в разгар пандемии коронавируса.

В сентябре Молочников в интервью поделился, что уже развелся с Варнавой. Тогда же стало известно, что свадьба была столь скорой в том числе и потому, что режиссер планировал уехать в США, а артистка собиралась с ним. Как известно, Александр Молочников занял позицию, осуждающую спецоперацию, а вот Екатерина Варнава до сих пор по этому поводу молчит.

Многие гадают, с чем же связаны истинные причины развода пары и почему звезда Comedy Woman осталась в России. При этом стоит отметить, что артистка практически перестала появляться на публике и ее даже заменили в шоу "Абсолютна нага", теперь вместо нее голенькой по сцене скачет Агата Муцениеце.

Пост, который накануне опубликовала Варнава в соцсетях, напугал поклонников. Артистка, представшая перед публикой без волос (которые, вероятно спрятала под шапкой), вывалила правду о тяжелой болезни, которая может появиться, если заниматься самолечением. Она отметила, что стоит очень ответственно подходить к здоровью, регулярно проходить обследования и не принимать бады и антибиотики самовольно.

"Они помогают, но также могут ослаблять организм в целом, создавая почву, например, для появления бактерий, вызывающих язву или рак желудка", – написала Екатерина Варнава.