Потерявшая волосы Варнава бьется в конвульсиях: Болеет

38-летняя актриса театра, кино и телевидения Екатерина Варнава умеет удивлять поклонников. Иногда она это делает комичными фразами, дерзкими ответами и собственным мнением. А иногда до неузнаваемости меняет свой образ. Так, когда-то из восточной девушки она преобразилась в блондинку с голубыми глазами. Теперь же перед зрителями предстала новая картинка.
В социальных сетях появились фото Варнавы с экстремально короткими волосами. Потерявшая длинные шикарные волосы артистка вызвала недоумение публики — что случилось со звездой? Одни предположили, что Екатерина снялась в новом проекте, где потребовалось постричься. Другие сделали страшные предположения.
"Интересно, это для роли или болеет?" — такое сообщение появилось в одном из популярных Телеграм-каналов.
Конечно, пока Екатерина Варнава не дает никаких комментариев по поводу нового образа. Женщина отходит от расставания с мужчиной и отдыхает после праздников. Напомним, что актриса развелась с режиссером Александром Молочниковым после непродолжительного брака. Ее даже заметили на одной из вечеринок и засняли на видео: Варнава бьется в ритмичных конвульсиях. Именно так ее несуразный и шутливый танец описала одна из поклонниц.