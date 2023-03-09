"Их брак развалится": развод принца Гарри и Меган Маркл предали огласке

В королевской семье Британии назревает очередной громкий скандал. Принц Гарри и его супруга Меган Маркл и так не пользовались доверием наследного главы государства, а после выхода в свет мемуаров младшего сына Карла III, отношения усугубились до предела.
Герцог и герцогиня Сассекские отказались выполнять обязанности монарших особ еще при жизни любимой бабушки принца Гарри. Они уехали на родину бывшей американский актрисы и почувствовали свободу. Скандальные интервью, копание в грязном белье Букингемского дворца – все это еще больше отдалило Меган Маркл и ее супруга от британской короны.
Когда же Елизавета II покинула этот свет, ее сын Чарльз запретил принцу Гарри появляться на похоронах весте с супругой. Впрочем, психованного старика слушать никто не стал. Меган Маркл явилась на церемонию прощания с королевой и закатила очередной скандал.
Окончательно монаршую семью рассорила книга принца Гарри. После ее публикации даже принц Уильям отказался общаться младшим боратом. А король Карл III рассердился настолько, что выгнал сына и Меган Маркл из британского поместья.
Теперь же глава государства и семейства пришел в чувства и заявил о желании видеть наследника на своей коронации. Теперь сыну короля предстоит трудный выбор. Карты таро говорят, что ему стоит посетить официальную церемонию. А вот Меган Маркл ездить в Лондон не стоит, иначе пара может развестись. "Их брак развалится", – считает медиум Марианна Абравитова.