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Четверг 9 марта

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Скандалы и капризы: как Меган Маркл заставила весь мир ненавидеть себя

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Меган Маркл наворотила дел.

На днях Меган Маркл и принц Гарри смогли поставить галочку в списке мероприятий, которые они посетят в ближайшее время. Король Карл III все-таки решил пригласить их на свою коронацию, которая пройдёт в мае в Лондоне.

До этого, правда, монарх долго метался меж двух огней, но затем все же решил позвать скандальную парочку. Правда сразу указал на то, что в резиденции, где жили Сассекские, остановиться им будет нельзя.

Что же такого сделала Меган Маркл и как супруга принца Гарри заставила весь мир ненавидеть себя?

Начнём с того что разведенная американская актриса, которая не раз появлялась обнаженной перед камерой, по мнению многих изначально не была хорошей партии для Гарри. Однако принц сумел убедить родственников, что именно Меган – та, кто ему нужна.

Однако попытка влиться в королевскую семью с треском провалилась. Все окружающие видели только скандалы и капризы Меган Маркл. То она выводила из себя сотрудников дворца, то жаловалась на то, что ей запрещают делать яркий маникюр.

Следом за этим журналисты британской жёлтой прессы стали получать острые подробности из жизни монаршей семьи. И именно Меган Маркл обвиняли в том, что она и была тем "приближенным источником".

Ну и последняя, но не по важности, причина для ненависти в адрес Маркл. Актриса устроила "Мегзит" (От англ. "Meghit" – "Meghan" и "exit", что означает "Меган" и "выход" – Прим. ред.): оторвала супруга от его семьи, сделав герцога Сассекского буквально сиротой при живом отце и брате. Но и на этом она не остановилась. Меган Маркл заставила принца Гарри переехать в США, чтобы быть подальше от его якобы токсичных родственников.

9 марта 2023, 06:09
Меган Маркл и принц Гарри. Фото: Stephen Lock / ZUMAPRESS.com / Stephen Lock/ZUMAPRESS.com
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