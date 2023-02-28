"Удивление и разочарование": замечтавшаяся о роскоши Маркл с размаху шлепнулась на землю

Принц Гарри и Меган Маркл переживают сложные времена.



Новые подробности о заморской жизни Принца Гарри и Меган Маркл стали известны журналистам. Один из королевских биографов пообщался с британскими журналистами, сообщив им о том, что Сассекские вынуждены буквально выкраивать деньги на поддержание того образ жизни, к которому они привыкли.

Писатель Том Бауэр так глубоко изучил тематику отношений монархов, что даже написал книгу "Месть: Меган, Гарри и война между Виндзорами". Утверждает он, что Меган, не понимавшая, как именно и в каком объеме семья финансирует принца Гарри, искренне была уверена в том, что на его счетах лежат десятки миллионов фунтов. Именно это, уверен Бауэр, и стало самой важной причиной для того, чтобы добиться от него предложения руки и сердца.

Реальность, однако, оказалась сурова, поэтому замечтавшаяся о роскоши Маркл с размаху шлепнулась на землю. Финансирование семьей закончилось сразу после переезда, а наследства покойной принцессы Дианы еле хватило на то, чтобы приобрести себе крышу над головой.

"Удивление и разочарование испытала она узнав, что у принца Гарри очень мало денег", – рассказал королевский биограф о чувствах Меган Маркл.

Поэтому теперь, вместо того, чтобы по щелчку пальцев перед женой принца Гарри возникал джип, который домчит ее до частного самолета, семье приходится экономить и ужимать бюджет. Ведь, по сообщениям прессы, среди всех тех, кого принц Гарри и Меган Маркл выбрали себе в друзья, они являются самыми бедными.

