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Вторник 28 февраля

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"Удивление и разочарование": замечтавшаяся о роскоши Маркл с размаху шлепнулась на землю

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Принц Гарри и Меган Маркл переживают сложные времена.

Новые подробности о заморской жизни Принца Гарри и Меган Маркл стали известны журналистам. Один из королевских биографов пообщался с британскими журналистами, сообщив им о том, что Сассекские вынуждены буквально выкраивать деньги на поддержание того образ жизни, к которому они привыкли.

Писатель Том Бауэр так глубоко изучил тематику отношений монархов, что даже написал книгу "Месть: Меган, Гарри и война между Виндзорами". Утверждает он, что Меган, не понимавшая, как именно и в каком объеме семья финансирует принца Гарри, искренне была уверена в том, что на его счетах лежат десятки миллионов фунтов. Именно это, уверен Бауэр, и стало самой важной причиной для того, чтобы добиться от него предложения руки и сердца.

Реальность, однако, оказалась сурова, поэтому замечтавшаяся о роскоши Маркл с размаху шлепнулась на землю. Финансирование семьей закончилось сразу после переезда, а наследства покойной принцессы Дианы еле хватило на то, чтобы приобрести себе крышу над головой.

"Удивление и разочарование испытала она узнав, что у принца Гарри очень мало денег", – рассказал королевский биограф о чувствах Меган Маркл.

Поэтому теперь, вместо того, чтобы по щелчку пальцев перед женой принца Гарри возникал джип, который домчит ее до частного самолета, семье приходится экономить и ужимать бюджет. Ведь, по сообщениям прессы, среди всех тех, кого принц Гарри и Меган Маркл выбрали себе в друзья, они являются самыми бедными.

28 февраля 2023, 04:08
Принц Гарри и Меган Маркл. Фото: Rick Madonik / ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com
Express✓ Надежный источник

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