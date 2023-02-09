Дыра в бюджете британской монархии: Король Карл прилюдно опозорился дважды за день

Некроз рук у Костомарова Тесты Откровения Повалий Игры Сонник

Топ новостей недели

Последние слова ушедшего Костомарова пронзили до слез: Врачи не боги "Вечная память": 76-летняя мать Наташи Королевой покинула бренный мир "Мы не пара": Кончаловский порвал с женой после измены До места не доехал: поступила печальная новость о госпитализированном Щербакове

Лента новостей

Четверг 9 февраля

15:20Дыра в бюджете британской монархии: Король Карл прилюдно опозорился дважды за день 15:00Известный режиссер эмоционально отреагировал на уход Ахеджаковой: Будете гореть в аду 14:40На вторичном рынке аномально высокий спрос 14:20Уже давно: Бондарчук подыскал замену разродившейся Андреевой 14:00В Подмосковье полицейский застрелял напавшего на него злоумышленника 13:40"Почувствовал себя плохо": Еле дышащему Бедросу Киркорову экстренно вызвали скорую 13:20Удивительное сходство: наследница Золотухина дебютировала в кино 13:00"Прогноз не очень благоприятный": лечащий врач сообщил про черноту кожи лишившегося ног Костомарова 12:40Кто папаша? Загулявшая на чужбине молодуха Петросяна предъявила беременное пузо 12:20В Новосибирске после взрыва газа вспыхнул пожар в жилом доме 12:00"Вот уже 24 года": Пойманный на измене Агутин вывел в люди тайную любимую 11:40Ставшая мужиком дочь Шукшиной показала грудь толпе зевак: любит внимание 11:20Развалившийся барином Галкин* поглумился над трагедией в Турции: Скоро концерт 11:00Скромное бунгало: звезда Голливуда переплатила за недвижимость 270 тысяч долларов 10:40"Пожать руку он не сможет": идущему по стопам Началовой Костомарову готовятся ампутировать кисти 10:20Квартиры до миллиона: где купить девшую недвижимость 10:00"Разъехались": бывший Степаненко разругался с любимой женщиной из-за проклятой политики 09:40Как две капли: исхудавшего белокурого ангелоподобного Киркорова перепутали с Бузовой 09:20Оголившаяся любовница Янковского засветила трусы: Давайте еще раз 09:00Будем помнить и скучать: обнародованы последние слова 66-летнего Шифрина перед уходом 08:40Что делать, если вы прилетели, а багаж нет: 5 шагов от юриста 08:20Готовы ли вы носить брюки-клеш? 08:00"Терпеть боль": Покрытая синяками Горбачева вывалила подноготную отношений после разрыва с мужем-украинцем 06:05Предложение студий в Москве выросло на 75% 04:06Гороскоп на 2023 год: когда ждать ретроградный Меркурий 02:18Жильцам разрешат менять УК раз в год 00:15Златоустьев день: что нельзя делать 9 февраля 22:00Ретроградная Венера близко: прогноз астролога сулит большие перемены 21:40Крест стоит огромный: проводы сгоревшей Бони из "Дома-2" влетели в целое состояние 21:20У него другая: Маликов ушел от жены налево после 23 лет брака 21:00"90 процентов украинских артистов перестали со мной общаться": крик души попавшего под санкции Киркорова 20:40Разошлись с мужем: родившая Орлова оставила ребенка без отца 20:20Инновационные сплавы для авто начали производить в России 20:00Проклятый рак: онкобольная Заворотнюк тянет дочь за собой в могилу 19:40Не дожила до 47: актрису Екатерину Гусеву закололи неизвестные 19:20"Сегодня мы семья": родившую сына и дочь Кабаеву поздравляют с законным браком 19:00Чудом выжил: измученного ребенка с маленьким другом на руках вытащили из-под завалов рухнувшего дома 18:40Новый паспорт: Зачем бросившая семью Гузеева ломанулась в Израиль 18:20Показывают пальцем: 61-летняя Елена Яковлева объявилась в трауре 18:00"Тошнит от этой бездарности": безголосую Загитову погнали в шею вслед за Бузовой и Милохиным 17:40Врач озвучил причины быстрого ухода из жизни потерявшего ноги 46-летнего Костомарова 17:20"Женская сущность": близость Ходченковой с женатым артистом уже не скрыть 17:00"Не может ничем помочь": бессилие беременной малышки из "Ворониных" предали огласке 16:40"Глаза не дергались, губы не тряслись": умерший Костомаров накликал себе трагический конец 16:20"Муж бьет?": Окровавленное тело истерзанной Бортич нашли на кухне 16:00"Обычная хамка с рынка": Удравшая на чужбину Пугачева превратилась в пустое место 15:40"Подарила 100 долларов": как теща Владимира Сычева избавилась от детей 15:20Недвижимость в Грузии: полный гайд по покупке жилья 15:00В день рождения: Россияне потеряли Романа Костомарова после ампутации конечностей 14:40В Челябинске двое неизвестных набросились с битой на подростка
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Дыра в бюджете британской монархии: Король Карл прилюдно опозорился дважды за день

128

Подданные за глаза смеются над Королем Карлом III.

После ухода из жизни королевы Великобритании Елизаветы II место главы британской монархии перешло ее старшему сыну Чарльзу. В официальных документах его имя теперь звучит как Карл III. Коронация состоится уже весной, но монарх выполняет свои обязанности уже сейчас.

На днях состоялся один из визитов в восточную часть Лондона. Король Карл и его супруга Камилла пообщались с выходцами из Бангладеш, а затем их пригласили в местную мечеть. Вот тут-то и нашлась дыра в бюджете британской монархии, в прямом смысле этого слова.

По традиции, при входе в мечеть нужно снять обувь. Карл III снял свои ботинки, и все увидели огромную дыру на его носках. Когда новость разлетелась по газетам, читатели выразили недоумение: неужели у страны нет денег королю на новую пару носков?

Интересно, в этот день Король Карл прилюдно опозорился дважды. Во время беседы с подданными, ему задали вопрос по поводу возвращения Принца Гарри. Напомним, что скандальный наследник уехал в США и оттуда выливает семейную грязь. Отвечать на вопрос монарх не стал, а задумчиво уточнил, о ком именно идет речь. И хотя эта ремарка вызвала волну смеха, истинные поклонники королевской семьи недоумевают от такой глупости Карла III.

9 февраля 2023, 15:20
Король Карл. Фото: Pool/ Keystone Press Agency/ globallookpress.com
ET✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Шпионка Маркл и психопат Карл III: королевская семья погрязла в скандалах

По теме

"Ноги ее здесь не будет!": принц Гарри сможет попасть на коронацию Карла III лишь в одиночестве

"Нас одурачили": Кейт Миддлтон вывернула наизнанку мерзость королевской семьи

 Новости королевской семьи Британии

Сюжеты Новости королевской семьи Британии

Известный режиссер эмоционально отреагировал на уход Ахеджаковой: Будете гореть в аду

Печальная новость пришла из театра "Современник".

Уже давно: Бондарчук подыскал замену разродившейся Андреевой

Федор Бондарчук недолго был один.

"Почувствовал себя плохо": Еле дышащему Бедросу Киркорову экстренно вызвали скорую

Тревожные новости о Бедросе Киркорове.

Удивительное сходство: наследница Золотухина дебютировала в кино

Гены Валерия Золотухина пробились через поколение.

"Прогноз не очень благоприятный": лечащий врач сообщил про черноту кожи лишившегося ног Костомарова

Страшная инфекция высасывает все силы.

Выбор читателей

08/02СрдНе дожила до 47: актрису Екатерину Гусеву закололи неизвестные 08/02СрдВ день рождения: Россияне потеряли Романа Костомарова после ампутации конечностей 07/02Втр"Он – Бог": Объявлено о воссоединении Королевой и Николаева как пары 08/02Срд"Пришло распоряжение": В появившуюся на родине Пугачеву вцепились спецслужбы 08/02Срд"Сегодня мы семья": родившую сына и дочь Кабаеву поздравляют с законным браком 07/02ВтрСтала мамой: ходившая с пузом жена Прилучного предъявила двойню