Дыра в бюджете британской монархии: Король Карл прилюдно опозорился дважды за день

Подданные за глаза смеются над Королем Карлом III.

После ухода из жизни королевы Великобритании Елизаветы II место главы британской монархии перешло ее старшему сыну Чарльзу. В официальных документах его имя теперь звучит как Карл III. Коронация состоится уже весной, но монарх выполняет свои обязанности уже сейчас.

На днях состоялся один из визитов в восточную часть Лондона. Король Карл и его супруга Камилла пообщались с выходцами из Бангладеш, а затем их пригласили в местную мечеть. Вот тут-то и нашлась дыра в бюджете британской монархии, в прямом смысле этого слова.

По традиции, при входе в мечеть нужно снять обувь. Карл III снял свои ботинки, и все увидели огромную дыру на его носках. Когда новость разлетелась по газетам, читатели выразили недоумение: неужели у страны нет денег королю на новую пару носков?

Интересно, в этот день Король Карл прилюдно опозорился дважды. Во время беседы с подданными, ему задали вопрос по поводу возвращения Принца Гарри. Напомним, что скандальный наследник уехал в США и оттуда выливает семейную грязь. Отвечать на вопрос монарх не стал, а задумчиво уточнил, о ком именно идет речь. И хотя эта ремарка вызвала волну смеха, истинные поклонники королевской семьи недоумевают от такой глупости Карла III.