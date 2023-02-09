Оголившаяся любовница Янковского засветила трусы: Давайте еще раз

Актер Иван Янковский засветился на премьере нового сериала "Фишер". Компанию ему составила 31-летняя Диана Пожарская. Напомним, что чуть больше года назад пара стала родителями. В звездной семье вновь появился Олег — в честь знаменитого прадеда. Совсем недавно Янковский показал фотографию новорожденного наследника.
Выход на красную дорожку не остался без внимания. Некоторым поклонникам, которые рассмотрели фото в социальных сетях, показалось, что жена, любовница и лучшая подруга Янковского засветила перед камерами нижнее белье — черные трусы. Оголившаяся Диана Пожарская действительно показала много: весь живот и даже кости таща.
На самом деле, все дело в вырезе платья. Супруга Ивана Янковского выбрала модное платье с вырезом на бедрах. Подобные наряды появляются на модных показах все чаще, поэтому Диана не прошла мимо. Поклонники отметили фигуру девушки — даже после родов она выглядит очень стройной и подтянутой.
Звездный выход очень порадовал журналистов. Чтобы получить как можно больше кадров, фотографировали Янковского и Пожарскую долго и много.
"Давайте еще раз", — даже попросил один из журналистов.