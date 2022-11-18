Великолепный партнер: Янковский вывел в свет грудастую эскортницу

В Москве состоялся премьерный показ нового фильма "Монастырь" режиссера Александра Молочникова. На мероприятии картину представляли Филипп Янковский и Настя Ивлеева, которым достались главные роли. Блогерша сыграла в фильме эскортницу, скрывающуюся в монастыре от "серьезных людей".
Для Ивлеевой роль в фильме стала дебютной, поэтому опытный актер Янковский вывел в свет грудастую блондинку и поддерживал ее на протяжении всей премьеры. Партнерша Филиппа Янковского надела брючный костюм на голое тело — нескромный наряд подчеркнул формы блондинки. Сам актер выбрал для выхода в свет брючный костюм, но в расслабленном силуэте.
Во время интервью Филипп Янковский назвал Настю великолепным партнером и талантливым человеком. А вот девушка была сдержанна в комплиментах и просто скромно улыбалась. Судя по всему, популярная блогерша была польщена признанием ее актерских данных.
Напомним, что девушка прославилась своими короткими роликами в социальной сети. Затем у девушки появилось собственное ютуб-шоу, а параллельно с этим она снялась в нескольких сезонах тревел-шоу "Орел и решка". Удивительно, но еще пару лет назад никто бы не поверил, что Настя Ивлеева будет сниматься в настоящем фильме, а теперь она стоит бок о боком с прославленным Филиппом Янковским.