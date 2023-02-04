"Становится сладко": закатившая глаза Андреева затолкала за щеку толстый конец

Екатерина Андреева призналась в греховном пристрастии.

Немало путешествий пришлось на Екатерину Андрееву в последние месяцы. Они побывала и в Индии, и в Турции, и на Мальдивах. И, судя по всему, больше всего положительных эмоций она получила именно от островов, ведь спустя столько времени она не только мысленно вернулась под пальмы, но и опубликовала видео в личном телеграм-канале.

Ролик Екатерина сопроводила размышлениями о здоровом образе жизни и призналась в наличии у нее опасной и вредной привычки. От которой она, к счастью, уже отказалась давным-давно: бросить курить ей помогла информация о том, что хозяева табачных фабрик не курят. Знают, как утверждает Андреева, о составе этих палочек, которые с легкостью подсаживают на себя.



"Спрыгнула с этого вонючего поезда", – поделилась гордая Екатерина Андреева, подметив, что от сигарки из черного шоколада ни за что не откажется. И магния много, и как антистресс вполне себе, подметила телеведущая.

А тем временем на ролике, прикрепленном к посту, Андреева затолкала за щеку толстый конец шоколадной сигары: вначале легонько обхватила его губами, а затем откусила небольшой кусочек.

"Вспоминаю путешествие на Мальдивы и становится сладко", – закончила свой пост Екатерина Андреева, закатившая глаза и даже слегка застонавшая от вкусного десерта.



