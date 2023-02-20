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Понедельник 20 февраля

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Опозорила королевскую семью: развратная Миддлтон ударила принца Уильяма на глазах у подданных

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Вся Британия шокирована поступком принцессы.

Чтобы построить правильный образ, требуются годы упорной работы, а чтобы разрушать все, хватит и одной минуты. В минувшее воскресенье, 19 февраля, принцесса Уэльская Кейт Миддлтон, кажется, на собственной шкуре ощутила смысл народной мудрости. Супруга первого наследника британского престола шокировала своим поведением всю Британию.

Кейт Миддлтон после начала отношений с принцем Уильямом довольно долго ждала, пока монарх решится сделать ей предложение. Ожидания красавицы, конечно же, оправдались. Она стала не только женой внука Елизаветы II, но и любимой невесткой королевы.

Особенно хорошо принцесса Уэльская чувствовала себя на фоне Меган Маркал. Принц Гарри с женой никогда не поозвались доверием в Букингемском дворце, а после смерти главы государства и вовсе подорвали остатки хорошего отношения, начав делать чрезмерно откровенные признания.

Кейт Миддлтон, наоборот, старалась брать пример у бабушки любимого супруга, особенно в плане соблюдения консервативных традиций и протокола. Видимо, кончина Елизаветы II заставила расслабиться даже ее.

Принц Уильям вместе с супругой решили посетить 19 февраля церемонию вручения премий BAFTA. Разумеется, монаршие особы сразу же привлекли к себе пристальное внимание СМИ, камеры не упустили из виду ни один их шаг.

Однако, даже зная об этом, Кейт Миддлтон почему-то допустила развратное поведение, чем шокировала общественность. На глазах у подданных она ударила принца Уильяма по заднице, когда пара шла по красной ковровой дорожке.

20 февраля 2023, 17:20
Фото: I-Images / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
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