"Ей никто не даст": приползшую назад в Россию вертихвостку Литвинову поставили на место

Ведущий ютуб-шоу "Абзац" Михаил Шахназаров регулярно комментирует события из мир политики и шоу-бизнеса. Не ускользнула от его внимания и вернувшаяся под покровом сумерек Рената Литвинова.
Не смог журналист поверить в то, что светская львица вернулась исключительно ради юбилея пожилой матери. Углядел Шахназаров в поступке Литвиновой финансовый интерес.
"А может, Литвинова приехала за деньгами? Ей ведь никто не даст тут работать", – усомнился мужчина в высоких мотивах Ренаты Литвиновой.
Убеждает Шахназаров также, что вся самопровозглашенная российская интеллигенция использует Родину как прилавок. Возвращаются, иными словами, лишь для того, чтобы продаться в проекты, заработать денег и вновь уехать. А патриотические чувства, утверждает журналист, всем таким звездам чужды.
Впрочем, мало кого из уехавших на ПМЖ артистов россияне ждут обратно. Относится это и к Ренате. Приползшую назад в Россию вертихвостку Литвинову поставили на место, как только она пересекла границу: ненавистники сразу же попросили актрису отправиться восвояси.