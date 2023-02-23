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"Ей никто не даст": приползшую назад в Россию вертихвостку Литвинову поставили на место

Ренате Литвиновой отвесили оплеуху.
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Ведущий ютуб-шоу "Абзац" Михаил Шахназаров регулярно комментирует события из мир политики и шоу-бизнеса. Не ускользнула от его внимания и вернувшаяся под покровом сумерек Рената Литвинова.

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Не смог журналист поверить в то, что светская львица вернулась исключительно ради юбилея пожилой матери. Углядел Шахназаров в поступке Литвиновой финансовый интерес.

"А может, Литвинова приехала за деньгами? Ей ведь никто не даст тут работать", – усомнился мужчина в высоких мотивах Ренаты Литвиновой.

Убеждает Шахназаров также, что вся самопровозглашенная российская интеллигенция использует Родину как прилавок. Возвращаются, иными словами, лишь для того, чтобы продаться в проекты, заработать денег и вновь уехать. А патриотические чувства, утверждает журналист, всем таким звездам чужды.

Впрочем, мало кого из уехавших на ПМЖ артистов россияне ждут обратно. Относится это и к Ренате. Приползшую назад в Россию вертихвостку Литвинову поставили на место, как только она пересекла границу: ненавистники сразу же попросили актрису отправиться восвояси.

Рената Литвинова. Фото: Genrietta Peryan / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 23 февраля 2023, 17:09 Источник: Youtube, канал "Абзац" ✓ Надежный источник
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