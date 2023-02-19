"Некуда идти": приползшую к маме беглянку Литвинову с визгом вышвырнули из России

Ренату Литвинову засекли под Петербургом.



Шикарный повод позлословить всем ненавистникам дала Рената Литвинова. Почти год назад она переехала жить в Париж, где уже обосновалась на тот момент ее дочь Ульяна.

Рената ходила по светским тусовкам, участвовала в показах брендов, дружила с иноагентами, но мысли ее регулярно возвращались обратно в Россию. Здесь осталась ее пожилая мать, которой на днях исполнится 85 лет.

В честь этого Рената окольными путями пробралась в Россию. Выложила в свой блог ролик, на котором едет по утреннему Санкт-Петербургу под аудио-версию книги "Гарри Поттер и узник Азкабана".

"Ему совсем некуда идти", – тихим голосом читал диктор.

Злопыхатели тотчас же набросились на приползшую, как сочли некоторые, к маме беглянку Литвинову, которую "ожидает фееричное фиаско". Большинство из них, к слову, не поверили в то, что она на самом деле вернулась из-за пожилой матери.



"Бабла подрубить и обратно в Европу?", "Деньги закончились?" – едко прокомментировали возвращение актрисы некоторые пользователи. "Надеемся, ненадолго", – буквально с визгом вышвырнули из России приехавшую с визитом Ренату Литвинову.

