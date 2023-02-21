Яблоко от яблони: принц Гарри подсказал дяде-извращенцу способ навариться на доверчивых подданных

Принц Гарри стал примером для дяди-извращенца.

Эндрю, третий сын Елизаветы II и ее супруга принца Филиппа, однажды угодил в крупный скандал. Наследника престола обвинила в принуждении к сексуальным отношениям девушка. И, по ее словам, в тот момент она еще не достигла совершеннолетия. Несмотря на то, что принц отрицал все обвинения, королевская семья решила лишить его воинских званий и права покровительства.

От своих родных Эндрю отстранился, но продолжает пристально следить за ними. Особенно за племянником Гарри, рассматривая варианты "начать новую карьеру". У двух членов королевской семьи, вокруг которых зачастую происходят скандалы сексуального характера, нашлись общие интересы. Ведь, как говорится, яблоко от яблони недалеко падает.

И принцу Гарри есть чему научить оскандалившегося родственника, ведь он нашел способ навариться на доверчивых подданных и наверняка смог подсказать его Эндрю. Младший сын леди Ди сумел сколотить целое состояние, выпустив мемуары "Запасной". И не только на раскрытии подробностей жизни королевской семьи, но и на сериале для Netflix.

Принц Эндрю всерьез подумывает последовать примеру супруга Меган Маркл и начать новую жизнь, но далекую от скандальных мемуаров, съемок на телевидении и в сериалах. Как сообщает источник, знакомый с ситуацией, дядя герцога Сассекского увидел, как он с женой смог выстроить новую карьеру вдали от родственников, и хочет сделать что-то похожее. Однако в отличии от принца Гарри ему больше по душе бизнес и благотворительность.