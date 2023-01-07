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Шоу-бизнес
"Драпать надо": зубастая толпа швырнула оземь принца Гарри после внезапной кончины

"Драпать надо": зубастая толпа швырнула оземь принца Гарри после внезапной кончины

Только что стало известно о том, что принц Гарри стал жертвой жестокости со стороны окруживших его людей. Они набросились исподтишка и нанесли ему множество болезненных ран.
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Книга мемуаров принца Гарри станет доступна к продаже лишь через несколько дней, однако уже сейчас в Сеть просочились некоторые отрывки, которые заставляют с новой силой разгореться конфликт между братьями Уильямом и Гарри, а также между всеми членами Британской Королевской Семьи. Да что уж там, сама новость о том, что обо всех "скелетах в шкафу" венценосных личностей станет известно простолюдинам после внезапной кончины Елизаветы II, уже заставила герцогов нервно сжать кулаки.

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Меган Маркл актриса

 Кейт Миддлтон

Кейт Миддлтон герцогиня Кембриджская

Такой инфоповод – выход книги "Запасной" – тяжело не прокомментировать. Не осталась в стороне и блогер Лена Миро, которая будто бы даже пожалела "наивного" принца Гарри, который искренне надеялся, что их с братом и невесткой четверка станет настоящей командой, но, увы...

Хрустальные мечты принца Гарри семья швырнула оземь и, судя по утекшим в интернет обрывкам откровений, потопталась сверху грязными сапогами: даже в важный момент первой встречи Меган Маркл и Кейл Миддлтон, вторая чопорно отпрянула от потенциальной "сестры", отказавшись от приветственных объятий. А отец, пишет Миро, и вовсе намекнул, что к рождению Гарри может не иметь отношения...

Так что вся БКС показана в книге не как "место силы", а, скорее, как беспощадная зубастая толпа. Хотя многие, к слову, уверены, что дело лишь в восприятии и на обиды и негатив принца Гарри настроила Меган Маркл – женщина, которую он выбрал назло всей семье, поделился с журналистами Пятого канала психолог Василий Шуров.

Подписчики Лены Миро поделились своими точками зрения на поведение принца Гарри: "Нытик разобиженный", "Выбрался из семьи, да ещё за океан. Молодцы!", "Драпать надо от такой семейки, целее будешь".


Принц Гарри. Фото: Pool / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
Автор: 7 января 2023, 13:32 Источник: Живой Журнал, Лена Миро ✓ Надежный источник
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