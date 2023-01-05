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Исхудавшая брошенка Варнава изменилась до неузнаваемости

Екатерина Варнава записала новое видео для поклонников.
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Екатерина Варнава многократно экспериментировала с внешностью. Она не единожды перекрашивала волосы, примеряла самые разнообразные наряды. Актриса даже изменила цвет глаз. Говорят, она носит специальные контактные линзы, хотя ходят слухи, что звезда перенесла операцию по изменению цвета радужки.

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 Екатерина Владимировна Варнава

Екатерина Владимировна Варнава актриса, телеведущая, участница и хореограф шоу Comedy Woman

Недавно Варнава решила вновь удивить поклонников. С помощью парика, имитирующего стрижку "под мальчика", она на время лишилась длинных волос. "Вот такая интересная стрижечка могла бы быть", – сказала звезда некогда популярного шоу Comedy Woman. Актриса из-за необычного парика стала неузнаваемой.

Напомним, в прошлом году Варнава развелась с режиссером Александром Молочниковым после нескольких месяцев брака. Как пишут СМИ, пара планировала переехать в США, но в итоге мужчина улетел в Америку без артистки. Скорее всего, случившееся сказалось на состоянии брошенной избранником Екатерины. Тогда она резко похудела.

Екатерине Варнаве в личной жизни не везет. Например, она несколько лет встречалась с хореографом Константином Мякиньковым. До романа с танцором она состояла в отношениях с шоуменом Дмитрием Хрусталевым.

Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 5 января 2023, 13:40 Источник: Соцсети • Требует проверки
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