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"Осколки вонзились в меня": разъяренный брат Уильям избил принца Гарри из-за Маркл

Принц Гарри рассказал о драке со старшим братом, принцем Уильямом.
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На следующей неделе выйдет автобиографическая книга принца Гарри "Запасной". Как пишет The Guardian, в мемуарах сын Карла III рассказывает о переломных моментах своей жизни – например, о ссоре с принцем Уильямом, которая произошла из-за Меган Маркл.

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Меган Маркл актриса

В книге Гарри пишет, что Уильям захотел поговорить о так называемой катастрофе в их отношениях, а также обсудить скандалы в королевской семье, о которых пишет британская пресса. Тогда герцог Кембриджский пожаловался на то, что супруга Гарри Меган грубая и резкая. Из-за этого братья обменялись оскорблениями.

Но на этом сыновья покойной принцессы Дианы не остановились. По словам Гарри, разъяренный Уильям взял его за воротник. Напав на брата, супруг Кейт Миддлтон повалил его на пол. Герцог Сассекский упал на собачью миску. Под весом мужчины она треснула. "Осколки вонзились в меня", – написал Гарри в книге.

Позже принц Уильям якобы извинился перед ним. А Маркл, увидев царапины и синяки на избитом муже, стала "сильно грустить".

Напомним, принц Гарри и Меган Маркл вместе с маленьким сынишкой в 2020 году переехали в США, отказавшись от королевских обязанностей. Говорят, решение пары стало настоящим ударом для Елизаветы II и принца Чарльза (ныне Карл III). В прошлом году Маркл родила дочь. Однако недавно заговорили о том, что герцогиня Сассекская никогда не была беременна. Якобы она воспользовалась услугами суррогатной матери. Подробнее об этом писали "Дни.ру" ранее.

Фото: Pool/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Автор: 5 января 2023, 12:00 Источник: The Guardian ✓ Надежный источник
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