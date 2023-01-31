Не смог: Объявлено о возвращении Максима Галкина* в Россию

Галкин* пытался построить карьеру за границей с нуля.

Максим Галкин* после признания иноагентом получил тяжелое клеймо на всю жизнь и осознал, что назад путь ему отрезан. Однако ходят слухи, что юморист все-таки в тайне мечтает повернуть все вспять. Сам комик отнекивается и уверяет сам себя и свою публику в том, что новая жизнь гораздо лучше, и он сделал правильный выбор. Но так ли это искренне на самом деле?

Наконец появилась новость о возвращении Максима Галкина* в Россию. Стало известно, осмелится ли комик вернуться на родину после всего сказанного. Психолог Марианна Абравитова допустила такое событие примерно через десять лет. А пока мечтать ему об этом не стоит.

Из-за регулярной критики и националистических взглядов, которые Галкин* уже не скрывает и выражает на своих концертах прямо, в России его считают предателем родины. Многие поклонники попросту отвернулись от него, и его творчество будет здесь не востребовано. Поэтому пока юмористу придется продолжать зарабатывать себе и своей семье на кусок хлеба на чужбине, скитаясь по всему миру в поисках подработок. В целом Галкин* дает концерты часто, но это все равно не тот уровень, который у него был в России, сообщает Пятый канал. Не удивительно, что восстановить на чужбине прежний успех муж Пугачевой просто не смог.

Напомним, муж Аллы Пугачевой вместе с семьей переехал в Израиль, где продолжает жить и строить карьеру. За рубежом комик дает концерты и собирает русскоязычную аудиторию в малых залах. естественно, количество поклонников у него сократилось в десятки раз.

* — признан иноагентом в РФ.