"Дешевка! Как не стыдно!": разъяренная толпа выпорола 33-летнюю жену Петросяна у всех на виду

Жена российского юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова всегда обладала особенным чувством стиля, который никого не оставлял равнодушным. 33-летняя бывшая помощница юмориста занимает должность директора в его Театре эстрадных миниатюр и порой помогает самому Петросяну выглядеть достойно.
Брухунова не скрывает своего нетривиального вкуса и даже гордится им, несмотря на обилие критики и насмешек в свой адрес. Она не стесняется показаться странной в предпочтении одежды. Брухунова, к примеру, постоянно носит напоминающие детские чепчики, чем вызывет недоумение.
Впрочем, находятся и ценители такого стиля. Иногда люди даже просят поделиться с ними марками одежды и ссылками, чтобы приобрести в точности такой же предмет стиля, как у жены Петросяна. Но на этом Брухунова и набивает шишки, ведь ее часто обвиняют в дешевой рекламе. Однажды разъяренная толпа буквально выпорола ее на глазах у всех.
"Как же меня поливали и как же меня оскорбляли! "Дешевка, как не стыдно!", и все в таком духе..." – рассказала Брухунова в своем аккаунте.
Несмотря на оскорбления, жена Петросяна продолжает гнуть свою линию и оставляет отметки интересных веще и аксессуаров, чтобы преданные поклоннники смогла порадовать себя.