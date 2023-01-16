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Шоу-бизнес
"Дешевка! Как не стыдно!": разъяренная толпа выпорола 33-летнюю жену Петросяна у всех на виду

"Дешевка! Как не стыдно!": разъяренная толпа выпорола 33-летнюю жену Петросяна у всех на виду

Избранница Петросяна подверглась атаке.
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Жена российского юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова всегда обладала особенным чувством стиля, который никого не оставлял равнодушным. 33-летняя бывшая помощница юмориста занимает должность директора в его Театре эстрадных миниатюр и порой помогает самому Петросяну выглядеть достойно.

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Евгений Ваганович Петросян артист эстрады, юморист

Татьяна Брухунова помощница Евгения Петросяна

Брухунова не скрывает своего нетривиального вкуса и даже гордится им, несмотря на обилие критики и насмешек в свой адрес. Она не стесняется показаться странной в предпочтении одежды. Брухунова, к примеру, постоянно носит напоминающие детские чепчики, чем вызывет недоумение.

Впрочем, находятся и ценители такого стиля. Иногда люди даже просят поделиться с ними марками одежды и ссылками, чтобы приобрести в точности такой же предмет стиля, как у жены Петросяна. Но на этом Брухунова и набивает шишки, ведь ее часто обвиняют в дешевой рекламе. Однажды разъяренная толпа буквально выпорола ее на глазах у всех.

"Как же меня поливали и как же меня оскорбляли! "Дешевка, как не стыдно!", и все в таком духе..." – рассказала Брухунова в своем аккаунте.

Несмотря на оскорбления, жена Петросяна продолжает гнуть свою линию и оставляет отметки интересных веще и аксессуаров, чтобы преданные поклоннники смогла порадовать себя.

Евгений Петросян. Фото: Natalya Loginova/ Russian Look/ Globallookpress.com
Автор: 16 января 2023, 16:00 Источник: соцсети • Требует проверки
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