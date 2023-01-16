"Он в рабочем состоянии": вернувшийся с того света Михалков погряз в долгах

Близкий друг Никиты Михалкова поделился положением режиссера.

Госпитализированный режиссер и сценарист Никита Михалков сильно напугал своих многочисленных поклонников. У 77-летнего мужчины обнаружили пневмонию, несколько дней он провел в реанимации. Помимо прочего, у мужчины подозревали и коронавирус, но, к счастью, это диагноз не подтвердился. Сейчас вернувшийся с того света автор "Рабы любви" и "Утомленных солнцем" потихоньку возвращается к прежней рутине.

Актуальными данными о здоровье Никиты Сергеевича делится его друг и коллега Николай Бурляев. По его словам, Михалков чувствует себя нормально, у него постепенно восстанавливается аппетит. По словам кинодеятеля, высокой температуры у режиссера уже нет.

"Он в рабочем состоянии", — рассказывает подробности коллега Михалкова. Кроме этого, Бурляев добавил, что Никита Сергеевич уже работает удаленно — прямо в палате занимается проектами.

Поклонники не поддерживают режиссера в его стремлении как можно быстрее вернуться к работе. Конечно, фанаты Михалкова понимают, что за время болезни он погряз в долгах — непрочитанные сценарии, съемки и встречи. Но, в то же время, публика желает Никите Сергеевичу покоя и восстановления.