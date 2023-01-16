Признанный мэтр отечественной киноиндустрии Никита Михалков в тяжелом состоянии был доставлен в больницу в начале января. У оскароносного режиссера обнаружили поражение легких. В ходе исследований удалось исключить коронавирус, однако состояние здоровья оставляло желать лучшего.
Народный артист РСФСР сегодня фактически лежит на смертном одре. Медики диагностировали у него также проблемы с сердечно-сосудистой системой. Актер долгое время находился под реальной угрозой инфаркта. Врачи не режиссера его из клиники, постоянно контролируют его состояние.
Конечно, в таком состоянии очень важно подвести некие итоги жизни, поэтому Никита Михалков обнародовал завещание для потомков. Будучи большим патриотом, в трудный час он выступил с поддержкой России и осудил русофобские действия западных элит.
В монументальном завещании звезды отечественного кино говорится и о санкциях, под которые попал он лично, и о программе "Бесогон", которую смотрят миллионы граждан. Герой труда России обвинил Евросоюз в невыполнении своих обязательств и игнорировании преступных действий властей Украины.
Никита Михалков подчеркнул, что "нет" политике Запада говорит не только российский лидер Владимир Путин, но и миллионы людей, которые смотрят его программу. Об этом сообщает телеканал "Царьград".
"Услышьте наше "нет", пока у вас еще есть на это время", – призвал Никита Михалков. Меж тем, он отметил, что его завещание вряд ли дойдет до адресатов на Западе, но для режиссера было важно написать это. А санкции ЕС маэстро посчитал признанием заслуг.