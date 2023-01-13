Не успела пожить совсем: стало известно об уходе Шпицы в 37 лет

Российской актрисе театра и кино, а также телеведущей Екатерине Шпице 37 лет. Она родилась и выросла в Перми вместе с родителями. Семья Шпицы интеллигентная и работящая – мать адвокат, жила в республике Коми, отец украинец, работал на шахте. Родители с детства привили Екатерине хорошие манеры и тягу к труду, этим принципам она и придерживается по сей день.
В 2012 году Шпица стала матерью сына, которого родила от первого мужа Константина Адаева. Несмотря на рождение наследника, она продолжала трудиться и ребенка приходилось нередко оставлять у родственников. Брак пары распался из-за непонимания, но актриса не разочаровалась в мужчинах. Вторым супругом Екатерины Шпицы стал тренер Руслан Панов.
В позапрошлом году Екатерина Шпица стала студенткой родного Пермского института искусств и культуры, ведь до этого у нее не было актерского образования. Первое образование у Шпицы юридическое, потом оборвалась эта ниточка.
Многие фанаты жалеют Екатерину Шпицу за то, что она постоянно наваливает на себя множество задач и не жалеет себя. Ведь актриса по сути еще совсем не успела пожить. Но несмотря ни на что, продолжая сниматься в кино и играть в театре, героиня сериала "Катя" успевает все и везде.
При этом звезда великолепно выглядит для своего возраста. На днях она рассказала поклонникам о своем уходе. По словам артистки, она старается наносить крем за час или два до сна – так можно избежать отеков. Фанаты восхитились такой работоспособностью.
"Вы еще и успеваете везде, восхищаюсь вами такой умной красовой девушкой, очень цельной вашей натурой. Кто-то фотки с бухлом с утра выставляет, а вы клад", – написал поклонник Екатерине Шпице.