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"Все эти перебежчики вернутся": Объявлено о начале съемок на ТВ позорно нашкодившего Урганта

Появились данные о возвращении на экраны шоу Ивана Урганта.
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Прошлый год у знаменитого шоумена, кажется, был не очень удачным: уж слишком часто его имя звучало в скандалах. Всему виной его шкодливые выходки, которые россияне посчитали довольно позорными для человека, ставшего лицом главного телеканала страны. Поговаривали, что вслед за коллегами Иван Ургант покинул родину, перед этим раскритиковав ее.

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 Иван Андреевич Ургант

Иван Андреевич Ургант телеведущий, актер, музыкант

Позже ведущего вновь увидели в России, правда, на телевидении его все это время так и нет, а шоу "Вечерний Ургант", кажется, кануло в бездну. Коллега звезды по популярной программе Алла Михеева, к слову, недавно тоже отличилась. Актриса сфотографировалась на горнолыжном курорте с украинской моделью, за что получила массу негатива от своих поклонников и в конце концов была вынуждена оправдываться.

Блондинка, к слову, привлекла внимание патриотки Яны Поплавской, но не из-за ситуации на снежных склонах. "Красная шапочка" возмутилась тем, что Алла Михеева в кулуарах объявляет о начале съемок на ТВ нашкодившего Ивана Урганта и возвращении на экраны шоу с его участием.

Эти разговоры актрису не на шутку возмутили: она заверила, что если все будет так, как говорит Алла Михеева, то она пойдет на крайние меры.

"Если все эти перебежчики вернутся и снова будут в злате и почете, тогда уже уеду Я!", – эмоционально написала на своем канале звезда о появлении Ивана Урганта на экраны.

Иван Ургант. Фото: Dmitry Golubovich / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 13 января 2023, 16:20 Источник: Телеграм-канал Яны Поплавской ✓ Надежный источник
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