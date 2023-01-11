"Стоит!": успевшего прикрыть достоинство Урганта застукали с оголившей ляжки Варнавой

Бывшая участница шоу Comedy Woman Екатерина Варнава долго грустила в одиночестве после того, как, по слухам, застукала супруга, режиссера Александра Молочникова, за интрижкой. По слухам, причиной скандала стала ведущая и актриса Настя Ивлеева, которая снялась у Александра Молочникова в новом сериале "Монастырь". Якобы после постельной сцены, где Ивлеева полностью оголяется, режиссер не устоял перед ней.
После случившегося Варнава заметно погрустнела и словно потеряла огонек в глазах. Она не комментировала развод с Молочниковым, ведь все было и так понятно. Некогда веселая и озорная Варнава превратилась в тень, но на днях все изменилось.
В соцсетях появилось видео, на котором Екатерина Варнава, задорно оголившая ляжки, весело скачет подле ошарашенного ведущего Ивана Урганта. Артист сделал вид, что недоумевает от происходящего. В какой-то момент он стыдливо прикрыл достоинство папкой.
После увиденного у поклонников возникли определенные подозрения. Россияне уверены, что в отличие от Молочникова, который разбил Кате сердце, с Ургантом она чувствует себя великолепно. А значит, с ним у нее может сложиться не только дружба.
"Отлично смотритесь вместе!"; "Идеальная пара!"; "К чертям Молочникова, вон какой красавчик стоит!" – написали поклонники.