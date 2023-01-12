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"Лечился всеми способами": протеже иноагента Галкина мучается от заразы после близости с юмористом

Конец минувшего года для друга Максима Галкина* был тяжелым.
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Российский актер и певец, солист группы "Revoльvers" Алексей Елистратов был близок с юмористом Максимом Галкиным*. Говорят, сначала их связывали рабочие отношения, а потом они переросли в товарищеские. СМИ писали, что Елистратов в начале своей карьеры находился под покровительством Галкина, который в то время был известнее.

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Максим Александрович Галкин*

Максим Александрович Галкин* Юморист

Держит ли сейчас Алексей связь с бежавшим из России Максимом, неизвестно. В свежих интервью актер не упоминает своего давнего друга. Певец рассказывает лишь о себе и своих проблемах. Например, недавно он пожаловался на здоровье. 46-летний артист подхватил некую заразу в начале декабря. "Лечился всеми доступными средствами", – цитирует Елистратова "Желтая газета. Зажигай!". Он мучается до сих пор, поскольку до конца не восстановился.

Алексей также поведал, что встретил 2023-й год в кругу близких, поскольку в новогоднюю ночь работы не было. Впрочем, как и у многих других артистов. По словам певца, декабрь был скудным на концерты для целого ряда российских знаменитостей. "Только у некоторых звезд 90-х была работа", – отметил давний друг Максима Галкина*.

* внесен Минюстом в список лиц, выполняющих функции иностранного агента.

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 12 января 2023, 19:40 Источник: ЖЕЛТАЯ ГАЗЕТА. ЗАЖИГАЙ! (01-2023) ✓ Надежный источник
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