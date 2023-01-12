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Названы место и время прощания с Ургантом: новость о смерти шоумена шокировала россиян

О смерти Ивана Урганта ранее сообщил Александр Ширвиндт.
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Несколько месяцев назад из эфира Первого канала пропала довольно популярная программа "Вечерний Ургант", ведущим которой был известный актер, комик и продюсер Иван Ургант. На телевидении якобы решили изменить сетку вещания и частично отказаться от развлекательного контента в пользу новостного.

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 Иван Андреевич Ургант

Иван Андреевич Ургант телеведущий, актер, музыкант

Соведущие вечерней передачи Дмитрий Хрусталев и Алла Михеева нашли себя на других эфирах, а вот шоумен вовсе перестал появляться на голубых экранов. На съемки очередной серии кинофильма "Елки" его тоже не пригласили.

Конечно, закрытие любимого шоу стало большой потерей для поклонников. Меж тем, не исключено, что Иван Ургант вскоре вернется к своей роли. Об этом намекнул сам актер, выложив необычный ролик в социальных сетях.

На видео Народный артист РСФСР Александр Ширвиндт сообщил о смерти своего коллеги. Он заявил, что Иван Ургант ушел из жизни. Как позже выяснилось, кадры были юмористическими. В ролике появился сам шоумен, который отметил, что еще жив. Хотя уважаемый актер театра и кино успел шокировать народ.

Возможно, карьера продюсера потихоньку восстанавливается. Вскоре он выступит перед поклонниками. Место и время уже озвучено. По данным РИА ФАН, артист даст концерт в одном из клубов Москвы 2 февраля. Фанаты смогут насладиться новым альбомом Ивана Урганта, а на прощание взять автограф или сфотографироваться.

Иван Ургант. Фото: Komsomolskaya Pravda / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 12 января 2023, 13:40 Источник: РИА ФАН ✓ Надежный источник
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