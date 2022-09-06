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Шоу-бизнес
"Шепелев выглядит святым": подлая сестра растоптала заколотую морфием Фриске

"Шепелев выглядит святым": подлая сестра растоптала заколотую морфием Фриске

Популярный звездный блогер Антон S высказался о сестре Жанны Фриске Наталье.
прочитано 346 раз

Жанны Фриске не стало 7 лет назад. После тяжелой и продолжительной болезни поклонникам певицы пришлось принять грустный поворот судьбы. Вот только имя звезды не перестает сходить с таблоидов — семья девушки как будто специально наживается на утрате дочери и сестры.

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 Жанна Владимировна Фриске

Жанна Владимировна Фриске актриса, певица

 Наталья Владимировна Фриске

Наталья Владимировна Фриске певица

Наталья Фриске, младшая сестра артистки, появилась на шоу "Секрет на миллион" на канале НТВ. Она буквально "пробила днище" моральных устоев шокирующими подробностями последних месяцев жизни Жанны. Наталья вытащила самые грязные детали и о жизни с Шепелевым, и о внешнем виде сестры.

Фриске растоптала светлую и радостную память певицы, рассказав публике все ужасы жизни с больным человеком. Жанна плохо ориентировалась в пространстве, а когда отказали ноги — вовсе перестала ходить. Боли у девушки были такие сильные, что приходилось колоть ей морфий. После этого Жанне ненадолго становилось легче.

Антон недоумевает: "Как можно это выкладывать, вываливать как на духу. Что же в вас ничего святого нет? Жанна юлой вертится в гробу после таких откровений ее сестры. Хватить цедить и полоскать Фриске, господа Фриске".

Прошлась Фриске и по питанию сестры. Она рассказывает, что Шепелев буквально морил певицу голодом, кормил одним рисом и больше ничего не привозил.

Блогер призывает семью Фриске оставить ее в покое, перестать ходить на ток-шок "как на работу". Он уверен, Жанна бы не хотела, чтобы о ней знали такие вещи, тем более что она уже не может опровергнуть слухи и дать публике правдивую информацию.

"Шепелев выглядит настоящим святым", — заканчивает Антон.

КАКИЕ КВАРТИРЫ В МОСКВЕ ПОКУПАЮТ ЧАЩЕ ВСЕГО

Фото: Ruslan Roschupkin/ Global Look Press/ Globallookpress.com
6 сентября 2022, 19:09 Источник: You Tube, Anton S Live • Требует проверки
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