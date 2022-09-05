"Перенесли ЭКО и заболели": Раскрыты причины возникновения онкологии у Заворотнюк и Фриске

Актриса театра и кино и певица – казалось бы, что может связывать этих двух совершенно разных людей помимо красивой внешности и успехов на творческом поприще? И Анастасия Заворотнюк, и Жанна Фриске решились родить ребенка нетрадиционным способом, а потом столкнулись с онкологией.
Многие связывают возникновение страшного заболевания у звездных красавиц с процедурой, помогающей зачать ребенка. "Есть много громких историй о том, что какие-то знаменитости перенесли ЭКО и заболели онкологией", – рассуждает лабораторный генетик Ольга Кокорина, при этом отмечает, что с научной точки зрения между вспомогательными репродуктивными технологиями и раком нет никакой связи.
По словам специалиста, возникновение раковых опухолей – это достаточно распространенное заболевание, которое может поразить организм на фоне возрастных изменений и генетической предрасположенности. В зоне риска – люди в возрасте после 40 лет. А возраст пар, которые решаются на искусственное оплодотворение, как правило, 35+. Получается, что информация о развитии онкологии у Анастасии Заворотнюк и Жанна Фриске из-за ЭКО – это миф.
Напомним, болезнь экс-солистку "Блестящих" поразила через пару месяцев после родов. Звезда "Моей прекрасной няни" подарила дочь своему мужу в 2018 году, а годом позже появилась информация о злокачественном новообразовании мозга у Анастасии Заворотнюк.