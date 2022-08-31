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Шоу-бизнес
"Живи вечно!": фото законсервированной Заворотнюк взбудоражил человеческие умы

"Живи вечно!": фото законсервированной Заворотнюк взбудоражил человеческие умы

Заворотнюк всегда была яркой и красивой женщиной. Кажется, она останется такой на веки вечные.
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После того, как актриса Анастасия Заворотнюк серьезно заболела, ее семья сплотилась еще больше. Старшая дочь звезды сериала "Моя прекрасная няня" Анна активно ведет соцсети и рассказывает об успехах своих домочадцев.

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 Анастасия Юрьевна Заворотнюк

Анастасия Юрьевна Заворотнюк актриса театра и кино, телеведущая

На днях дочь Анны Заворотнюк рассказала о важном событии в семье. Бабушке девушки, заслуженной артистке России Валентине Борисовне исполнилось 79 лет. Дочь Заворотнюк показала в своей соцсети ее фото. Казалось бы, в таком возрасте женщина могла выглядеть как старая сморщенная бабушка, но она предстала свежей и красивой, словно законсервировалась! Фанаты отметили, что мать Заворотнюк очень яркая и породистая женщина, и все женщины в семействе очень похожи друг на друга.

"У Вас все женщины красотки!" – написала фанатка.

Семья отметила день рождения Валентины Заворотнюк в узком семейном кругу в доме в Подмосковье. 26-летняя внучка артистки показала, как на видео счастливая бабушка задувает свечи.

"С первого раза все задула, значит сбудется. Самого крепкого тебе здоровья, живи вечно, моя самая любимая на свете бабуля!", – написала в публикации Анна Заворотнюк.

Также девушка отметила, что ее возлюбленный произнес на празднике пламенную речь, которая тронула звездную бабушку. Он отметил, что Заворотнюк не любят только те, кто ее не знает.

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Букет. Фото: Nikolay Gyngazov/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Автор: 31 августа 2022, 10:19 Источник: соцсети • Требует проверки
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