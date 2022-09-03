Звезды Голливуда Замок Галкина и Пугачевой Королевская семья Британии

Топ новостей недели

Россияне прощаются с Бородиной: Слезы наворачиваются
Больно смотреть: Корчащаяся в адских муках Заворотнюк ушла в другой мир
Решение о разводе: Поставлена точка в расставании несчастной Кудрявцевой с молодым мужем
"Надо дальше жить": Съехавшего из дома Маликова застали за интимом с молодухой после слухов о разводе
партнеры
Суббота
3 сентября
Лента новостей
19:17
Сначала атрофировались ноги: исколотую морфием связанную Фриске морили голодом перед смертью
17:46
"Манит": отшлепанный бородатым красавцем Галкин отклячил попку для смачного проникновения
16:49
"Зависимость": упустивший любимую 40-летний Корчевников зашел слишком далеко
15:58
"Раз – и нет человека": лик умершего Певцова пробирает россиян до дрожи
14:38
"Самое жалкое зрелище": млеющую от фекалий бывшего Агату Муцениеце высекли с голым задом
13:27
Вся Россия рыдает: как умершего Горбачева проводили в последний путь
13:03
Помолодевшая на 30 лет Пугачева скорчилась у гроба Горбачева: Падает
12:21
Соблазнивший Акиньшину Козловский с треском провалился в интимные моменты: Есть проблема
11:37
В деле алчной Тодоренко поставлена точка: Шансов нет
10:39
Галдящей о домогательствах Прокловой подлили смертельной отравы: Выпила
10:02
Развод, переезд и новая жизнь: Боярская кричит о судьбоносном повороте судьбы
10:01
"Боже мой!": Похотливый старик Якубович согрешил с губастой секретаршей на глазах у жены
09:56
"Только родился!": молодая фифа предъявила дитя от бросившего жену Маликова
08:15
Стоит ли инвестировать в криптовалюту
06:13
"Живу с альфонсами": разведенка Бородина взорвалась после вопроса о любовнице бывшего
04:02
Долго копила: потратившуюся на квартиру в Дубае Бородину поставили перед сложным выбором
02:26
5 нон-фикшн новинок, которые стоит прочитать
00:05
День Фаддея: что нельзя делать в праздник 3 сентября
21:56
Почерневший Куценко шокировал народ: Не узнать
21:54
В Сеть слили фото одряхлевшей Кудрявцевой без прикрас и фотошопа
21:51
Во Владивостоке автомобиль сбил пешехода на зебре
21:10
В Санкт-Петербурге при пожаре пострадал мужчина
19:53
В Екатеринбурге семейная ссора привела к драке
19:35
"Я ее люблю": Разведенка Муцениеце рассказала об отношениях с главной женщиной Прилучного
18:27
"Переобувание": брошенного на произвол судьбы Галкина призвали не пускать обратно в Россию
18:27
"Моя любимая": Николаев публично признался в чувствах к Пугачевой
15:06
"Подружки" вместо головы: американская трансгендерша сделала грудь больше мозга
15:03
"Страшной, недолюбленной *****": обманутая простушка Волочкова изошлась на фекалии
15:00
Москвичка избила хотевшего украсть у нее телефон мужика
14:53
"Ценить нигде не будут": брошенному Пугачевой Галкину предрекли крах на Западе
14:45
16-летняя москвичка прикончила собственного деда
14:30
Страдающая без ласки Успенская прибрала к рукам брошенного Пугачевой любимого мужчину: Я ему сама дала
14:18
"Проскочить, где полегче": бестолковый Виторган отказался брать ответственность
14:12
"Корни в девяностых": пожелавшую набить морду Пугачеву резко осадили
13:50
Вновь муж и жена: окрыленная Климова с бывшим сообщили радостную новость
13:45
Задаривал лучшими платьями и страдал от недостатка любви: как Евгений Леонов жил с единственной женой
13:39
"Отправила в блок": Злющая Брухунова рвет и мечет после свидания Петросяна с горячей молодухой
13:33
Жителей Рязанской области предупредили о возвращении огненного шторма
13:25
Стонущая от удовольствия Волочкова за деньги раскинула рогатку на видео
12:49
Катя в пролете: Вертихвостка Ходченкова спуталась с бывшим дистрофички Варнавы
12:13
Под Краснодаром пациентка скорой помощи погибла после ДТП с грузовиком
11:58
Ух! Кричащая о нехватке секса жена старика Петросяна выгуляла голые прелести
11:57
"Жаль, что сегодня мы не вместе": лишившаяся детей Муцениеце взвыла после свадьбы Прилучного
11:49
Еле свожу концы с концами: сыновья Краско вытягивают из старика последнее
10:58
"Любимая женщина меня прячет": сравнившая отношения с Земфирой с г*** Литвинова поплатилась
10:53
Конкин сообщил об ухудшении состояния внучки после смерти матери
10:53
В утробе волосатое существо: Решившая стать мамой на старости лет Гузеева показала результаты УЗИ
10:14
Вырос в Бразилии и ждал встречи с отцом 43 года: как живет внебрачный сын Валентина Гафта
10:06
Молодое лицо бросившего жену Николаева вызвало вопросы: Где усы?
10:05
Просила охрану о помощи: Анастасия Заворотнюк стала жертвой нападения разъяренного мужа
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Вновь муж и жена: окрыленная Климова с бывшим сообщили радостную новость
Стонущая от удовольствия Волочкова за деньги раскинула рогатку на видео
Развод, переезд и новая жизнь: Боярская кричит о судьбоносном повороте судьбы
Страдающая без ласки Успенская прибрала к рукам брошенного Пугачевой любимого мужчину: Я ему сама дала
"Самое жалкое зрелище": млеющую от фекалий бывшего Агату Муцениеце высекли с голым задом
В утробе волосатое существо: Решившая стать мамой на старости лет Гузеева показала результаты УЗИ
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
Сначала атрофировались ноги: исколотую морфием связанную Фриске морили голодом перед смертью

Сначала атрофировались ноги: исколотую морфием связанную Фриске морили голодом перед смертью

Сестра Жанны Фриске раскрыла ужасающие детали о последних месяцах жизни сестры, которые боялась рассказать раньше
прочитано 267 раз

Сестра скончавшейся от рака Жанны Фриске рассказала новые подробности о последних моментах жизни своей исстрадавшейся сестры. Наталья Фриске стала героиней программы “Секрет на миллион”, где поделилась тем, о чем больно и страшно было говорить раньше.

ПО ТЕМЕ

"Больная Жанна с раздутым лицом": рожденную из пробирки дочь Фриске смешали с грязью

 Жанна Владимировна Фриске

Жанна Владимировна Фриске актриса, певица

 Наталья Владимировна Фриске

Наталья Владимировна Фриске певица

Гостья Леры Кудрявцевой раскрыла ужасающие детали: опухоль мозга заставляла Жанну терять ориентацию в пространстве. В самом начале болезни певица чуть не утонула: перепутала, по словам сестры, “небо с водой”.

Кроме того, сказала Наталья, Жанна постоянно спала и много находилась в темноте. После того, как врачи сделали пункцию опухоли, у экс-солистки Блестящих начались пугающие приступы: ее выкручивало, а после она ничего не помнила. Чтобы ночью Жанна Фриске не упала с кровати, сестре приходилось “привязывать ее к кровати”.

Состояние онкобольной Фриске ухудшалось: сначала атрофировались ноги, затем закрылся правый глаз. Боли были такой силы, что Жанна постоянно плакала и, чтобы хоть немного облегчить ее страдания, ей кололи морфий.

Откровение, которое больнее всего было слышать, касалось того, что умирающую Фриске морили голодом. Во время телефонного звонка Жанна пожаловалась Наталье: она “все время хочет кушать, а ее кормят одним рисом”. Дмитрий Шепелев, который занимался тогда лечением певицы, “ничего не привозит”, жаловалась умиравшая Жанна Фриске.

КАКИЕ КВАРТИРЫ В МОСКВЕ ПОКУПАЮТ ЧАЩЕ ВСЕГО

3 сентября 2022, 19:17 Источник: НТВ ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Уникальные фото Жанны Фриске

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Развод, переезд и новая жизнь: Боярская кричит о судьбоносном повороте судьбы

Сердце разрывается
Шоу-бизнес

"Раз – и нет человека": лик умершего Певцова пробирает россиян до дрожи

Царствие Небесное
Шоу-бизнес

В деле алчной Тодоренко поставлена точка: Шансов нет

Ну и наглость
Шоу-бизнес

Вся Россия рыдает: как умершего Горбачева проводили в последний путь

Невосполнимая утрата

Гороскоп

Никаких свадеб и никакого риска! Володина предупредила россиян об осеннем коридоре затмений
Гороскоп на неделю с 29 августа по 4 сентября 2022 года
Гороскоп на неделю с 22 по 28 августа 2022 года
Гороскоп на неделю с 8 по 14 августа 2022 года

Здоровье

В России за сутки выявили 46 321 случай коронавируса
В России за сутки с коронавирусом госпитализированы 4063 человека
Впервые с начала весны в России за день выявили больше 33 тысяч случаев ковида
В России за день число госпитализаций с ковидом выросло на 115%

Спорт

Знаменитый боец арестован за вождение в нетрезвом виде
"Господи, помоги!": Горькая потеря довела убитую горем Тутберидзе до отчаяния
"Рак мозга": почему Медведева поставила спортивную карьеру на паузу
"Нет ни совести, ни чести": укатившая в США Тутберидзе взорвалась из-за наглой лжи

Регионы

В Санкт-Петербурге при пожаре пострадал мужчина
В Екатеринбурге семейная ссора привела к драке
Жителей Рязанской области предупредили о возвращении огненного шторма
Подмосковные врачи достали из мужчины семисантиметровую иглу
© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+