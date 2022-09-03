Сначала атрофировались ноги: исколотую морфием связанную Фриске морили голодом перед смертью

Сестра скончавшейся от рака Жанны Фриске рассказала новые подробности о последних моментах жизни своей исстрадавшейся сестры. Наталья Фриске стала героиней программы “Секрет на миллион”, где поделилась тем, о чем больно и страшно было говорить раньше.
Гостья Леры Кудрявцевой раскрыла ужасающие детали: опухоль мозга заставляла Жанну терять ориентацию в пространстве. В самом начале болезни певица чуть не утонула: перепутала, по словам сестры, “небо с водой”.
Кроме того, сказала Наталья, Жанна постоянно спала и много находилась в темноте. После того, как врачи сделали пункцию опухоли, у экс-солистки Блестящих начались пугающие приступы: ее выкручивало, а после она ничего не помнила. Чтобы ночью Жанна Фриске не упала с кровати, сестре приходилось “привязывать ее к кровати”.
Состояние онкобольной Фриске ухудшалось: сначала атрофировались ноги, затем закрылся правый глаз. Боли были такой силы, что Жанна постоянно плакала и, чтобы хоть немного облегчить ее страдания, ей кололи морфий.
Откровение, которое больнее всего было слышать, касалось того, что умирающую Фриске морили голодом. Во время телефонного звонка Жанна пожаловалась Наталье: она “все время хочет кушать, а ее кормят одним рисом”. Дмитрий Шепелев, который занимался тогда лечением певицы, “ничего не привозит”, жаловалась умиравшая Жанна Фриске.