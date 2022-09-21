"Адская боль": Дочь сообщила об уходе измученной раком Заворотнюк

Дочь знаменитой актрисы Анастасии Заворотнюк Анна вышла на связь с поклонниками.

В жизни семьи Анастасии Заворотнюк полно хлопот. Особенно с ними тяжело справляться, когда кто-то болеет. Год или полтора назад дочь Анастасии Заворотнюк хотела поставить брекеты, чтобы выровнять прикус из-за выросших зубов мудрости. Пройдя консультацию, она передумала. Проблема никуда не делась, и о ней она откровенно рассказала в своем аккаунте.

"Меня смутило, что во-первых, это адская боль, и во-вторых, мне рассказали, что там будут ограничения в еде, что это может натирать язык, если они внутренние. Я испугалась и решила подождать с этим вопросом", – отметила Заворотнюк.

После этого Анна Заворотнюк продолжила общаться с подписчиками и ответила на интересующие их вопросы. Ее спросили, какой у нее самый большой страх в вашей жизни.

"Потеря близких", – коротко ответила Анна Заворотнюк. Очевидно, что дочь ужасно боится ухода онкобольной матери, которая уже несколько лет не появляется на публике.

Напомним, российская актриса Анастасия Заворотнюк уже несколько лет живет с глиобластомой (опухоль мозга). Звезда сериала "Моя прекрасная няня" лечилась в Германии и России. Долгое время операции и химия не приносили желаемых результатов. Актрисе становилось все хуже. Лишь после вакцины на основе иммунных клеток, изготовленной конкретно для Заворотнюк, ей стало лучше.

Как такая молодая актриса могла заболеть раком, не известно. Однако это случилось сразу после рождения младшей дочери, которую Заворотнюк зачала при помощи ЭКО. К раку может привести многое, например постоянное нахождение за рулем. Об этом предупредил врач-токсиколог Михаил Кутушов, сообщает РИА ФАН. Чаще всего это грозит мужчинам, у них может развиться рак яичек и прямой кишки из-за постоянного нагрева сиденья, отмечает сайт Vse42.ru.

Впрочем, медицина сейчас не стоит на месте — тяжелые болезни, как у Заворотнюк, едва ли не чудом получается останавливать. К примеру, онкологи Сургутской окружной клинической больницы вылечили рак желудка последней стадии с помощью нового метода — иммунотерапии, сообщает URA.RU.