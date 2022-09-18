Молодые фавориты подождут: Лепса поздравляют с рождением мальчика

Григорий Лепс в последнее время создает инфоповод за инфоповодом. Сначала станет известно о том, что он подарил молодому фавориту жутко дорогое украшение, потом о том, что он сблизился с юным блондином.
Сегодня же первые полосы засверкали информацией о том, что Лепс поменял статус: стал дедом. Оказывается, дочь певца Инга только что родила сына. "Слава Богу", – взмолился безмерно обрадовавшийся певец.
Женщина до последнего скрывала свое положение и лишь в июле ее отец поделился с фанатами грядущими новостями. "Готовится стать мамой. А я — дедушкой", – трепетно заявил тогда Григорий Викторович.
Так что молодой дед временно отвлекся от молоденьких фаворитов, творческих экспериментов, а также от покорения музыкальных вершин новыми хитами, чтобы целиком и полностью погрузиться в простые семейные радости. Ценен для него этот опыт еще и потому, что певец испытал такое впервые. У Григория Лепса четверо детей, а этот младенец стал первым ребенком для Инги и первым внуком для Григория.
"Надеюсь, буду неплохим дедом", – с надеждой прокомментировал изменения в своей семье Григорий Лепс.