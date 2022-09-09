Лепс подарил молоденькому фавориту украшение за 75 тысяч

Недавно Григорий Лепс развелся с женой после многолетнего брака и с головой окунулся в творчество и карьеру. Помимо собственных проектов он решил развивать других артистов, и уже успешно делает это.
Певец Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом SHAMAN, стал неким протеже для именитого коллеги Григория Лепса. Звезда выбрала его в свои фавориты для дальнейшей раскрутки. В шоу-бизнесе эта практика популярна, многие известные артисты берут под свое крыло молодых и талантливых для получения дополнительного дохода в том числе.
SHAMAN и Григорий Лепс тепло дружат уже довольно давно и даже планируют выпустить совместный проект. Песня станет новым патриотическим хитом.
"Лепс видит в тандеме с Ярославом что-то такое, что никак не выстреливает с его подопечным, финалистом "Голоса" Александром Панайотовым", – рассказал продюсер Павел Рудченко.
Чтобы закрепить дружбу с молодым фаворитом, Григорий Лепс подарил юноше дорогое украшение из линейки своего бренда – серебряный крест за 75 с половиной тысячи рублей. Обновкой Шаман похвастался в своем аккаунте в соцсети. Судя по всему, у Лепса серьезные намерения по отношению к молоденькому музыканту, и у него реально огромный потенциал.