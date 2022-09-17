"Дает ему": близость Лепса с юным певцом уже не скрыть

Чуть более полугода назад Григорий Лепс певец развелся с Анной Шаплыковой после 20 лет брака. Сразу же после певец переключился на активную работу: ищет возможности для дуэтов, чтобы разнообразить свой репертуар. Намерен полностью отдаться процессу творчества.
Недавно стало известно о том, в чьей же компании он проводит все свободное время. Григорий больше не утаивает своего нового партнера: им стал Ваня Дмитриенко, автор трека "Венера-Юпитер". Певцы объединились для записи хита, который стал глотком свежего воздуха для обоих исполнителей.
"Лепс сейчас развлекается, экспериментирует. Это неплохо: дает ему определенный эмоциональный заряд, а молодым артистам — опыт", – прокомментировал творческий союз музыкальный критик Павел Рудченко.
"Получилось очень гармонично, их голоса подходят друг другу", – добавил эксперт. Тем самым он дал понять, что близость Лепса с юным певцом уже не скрыть: исполнители отлично сработались и результат их труда должен понравиться тем, кто уже много лет слушает автора наипопулярнейшей "Рюмки водки на столе".
Рудченко, однако, выразил сомнения касаемо того, понравится ли песня аудитории Дмитриенко. На его взгляд, рокерские нотки, появившиеся в песне, могут "не зайти" поклонникам Вани, которые привыкли к более мелодичным трекам. "Им надо повзрослеть", – резюмировал критик.