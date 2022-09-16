"Ощутимое противостояние": эмигрировавшая Литвинова рассекретила закулисные интриги в МХТ им.Чехова

Премьера спектакля Адольфа Шапиро "Вишневый сад" в МХТ им. Чехова состоялась в июне 2004 года и была приурочена к 100-летиею пьесы. Приглашение на роль Любови Раневской не имеющей актерского образования Ренаты Литвиновой многим казалось странным. Но впоследствии именно на "богиню" и шел народ, обеспечивая аншлаги не только в Москве, но и в Афинах, Нижнем Новгороде, Петербурге, Киеве. Так было до начала 2020-го, пока спектакль не был снят.

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