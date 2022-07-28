Не наливайте больше: 55-летнюю Литвинову со вздыбленными сосками в Париже приняла за сбежавшую из психушки

Взять хотя бы вид, в котором она появилась на улице в Париже, куда сбежала из Москвы после начала специальной операции по освобождению Донбасса. Под облегающим, как кожа, латексном комбинезоне испанского бренда Balenciaga явно выделялись вздыбленные соски "богини". Образ дополнили бокал, серебристая сумка, солнцезащитные очки, серьги и ожерелье.
Судя по другим анатомическим деталям, на звезде не было ни только лифчика, но и трусов. "Носков под штиблетами не было", – писали Ильф и Петров про Остапа Бендера в романе "12 стульев". Интересно, как оценили бы они образ Ренаты Литвиновой.
А поклонники не стесняются в выражениях. "Как же она в таком наряде в туалет ходит?" "А что, в парижской дурке сегодня выходной?" "Как Земфира позволяет подруге такое бесстыдство?", "Не дай Бог дочка увидит – дурной матери стесняться будет", "Судя по бокалу, звезде не надо больше наливать", – юродствуют люди.
Впрочем, 21-летняя дочь Литвиновой сейчас готовит дебютную коллекцию одежды. Хорошо было бы, если бы Ульяна не вдохновлялась образами знаменитой матери..