Пусть в Париже твою голубую муть смотрят: в России запретили фильмы предательницы Литвиновой

Главная "богиня" российского кино своим спешными отъездом подвела множество людей. Например, в Петербурге и Ташкенте весной планировались спектакли с ее участием, на нее продавались билеты. Но Литвиновой было важнее плюнуть на давшее ей все Родину.
Уехав в Париж, она думала, что в Москве по-прежнему ее любят и ждут. И несколько дня подряд у себя в Telegram-канале рекламировала повторный прокат своего фильма "Северный ветер". "После премьерного показа сможем с вами поговорить в формате онлайн в в премьерном зале киноцентра "Октябрь", – обещала Литвинова фанатам. – Я выйду в "прямой эфир" в 21.40".
Но было бы странно видеть даже на экране в центре Москвы ту, кто Россию предал. Поэтому, видимо, запланированный на 22 августа показ и был отменен. "По независящим от КАРО (сеть кинотеатров – Прим. ред.) обстоятельствам мы вынуждены отменить специальное событие и весь прокат с 25 августа, – сообщил прокатчик. – Всех зрителей мы оповестим и сделаем возвраты денежных средств",
Отдельно Литвиновой в КАРО написали извинения: "Очень хотелось с вами поработать, но не получилось. Комментировать ситуацию мы не можем, к сожалению".
"Прокат, спецпоказ "Северного ветра" – все отменено. "Внезапно". Причины?" – недоумевает Литвиновой. Очевидно, что театры и кинотеатры России для нее теперь закрыты – пусть ее голубую муть смотрят в Париже.