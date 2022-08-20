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Шоу-бизнес
Пусть в Париже твою голубую муть смотрят: в России запретили фильмы предательницы Литвиновой

Пусть в Париже твою голубую муть смотрят: в России запретили фильмы предательницы Литвиновой

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Тогда же у многих российских звезд начались внезапные отпуска и спешные отъезды за границу. Рената Литвинова, например, обосновались во Франции.
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Главная "богиня" российского кино своим спешными отъездом подвела множество людей. Например, в Петербурге и Ташкенте весной планировались спектакли с ее участием, на нее продавались билеты. Но Литвиновой было важнее плюнуть на давшее ей все Родину.

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 Рената Муратовна Литвинова

Рената Муратовна Литвинова сценарист, актриса, режиссер

Уехав в Париж, она думала, что в Москве по-прежнему ее любят и ждут. И несколько дня подряд у себя в Telegram-канале рекламировала повторный прокат своего фильма "Северный ветер". "После премьерного показа сможем с вами поговорить в формате онлайн в в премьерном зале киноцентра "Октябрь", – обещала Литвинова фанатам. – Я выйду в "прямой эфир" в 21.40".

Но было бы странно видеть даже на экране в центре Москвы ту, кто Россию предал. Поэтому, видимо, запланированный на 22 августа показ и был отменен. "По независящим от КАРО (сеть кинотеатров – Прим. ред.) обстоятельствам мы вынуждены отменить специальное событие и весь прокат с 25 августа, – сообщил прокатчик. – Всех зрителей мы оповестим и сделаем возвраты денежных средств",

Отдельно Литвиновой в КАРО написали извинения: "Очень хотелось с вами поработать, но не получилось. Комментировать ситуацию мы не можем, к сожалению".

"Прокат, спецпоказ "Северного ветра" – все отменено. "Внезапно". Причины?" – недоумевает Литвиновой. Очевидно, что театры и кинотеатры России для нее теперь закрыты – пусть ее голубую муть смотрят в Париже.

КАКИЕ КВАРТИРЫ НЕЛЬЗЯ БРАТЬ В ИПОТЕКУ

Фото: Genrietta Peryan / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 20 августа 2022, 22:48
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