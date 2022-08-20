Пусть в Париже твою голубую муть смотрят: в России запретили фильмы предательницы Литвиновой

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Тогда же у многих российских звезд начались внезапные отпуска и спешные отъезды за границу. Рената Литвинова, например, обосновались во Франции.



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