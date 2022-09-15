"В нашу породу пошел": отец Фриске приписал себе музыкальные успехи внука

После смерти российской певицы Жанны Фриске ее сын остался с отцом, Дмитрием Шепелевым. Ведущий запретил родителям покойной артистки видеть ребенка из-за внутрисемейного конфликта. Скандал обсуждала вся страна. Сегодня отец покойной Жанны Фриске Владимир Фриске стал гостем очередного выпуска ютуб-шоу "Алена, блин!". Бизнесмен откровенно рассказал о пережитом после смерти любимо дочери, а также оценил способности подрастающего внука Платона.
В эфире передачи мужчина посмотрел видео, на кадрах которого девятилетний сын Жанны Фриске играет на электрогитаре. Мужчина отметил, что мальчику достался уникальный слух от него самого и от матери.
"Я знаю, что у него великолепный слух, как у меня и у Жанны. Он музыкально одаренный мальчик. Когда Платон был маленький, подруга дочери привезла ему барабанную установку, он оттуда не выходил. А потом на два года я подарил ему синтезатор. Я нажимал на клавишу и говорил найди, и внук сразу показывал ее. Я тоже музыкант. В нашу породу пошел", – заявил отец Фриске.
По словам отца Жанны Фриске, последний раз он видел внука в 2016 году. Дмитрий Шепелев по прежнему не разрешает деду видеть внука наедине, а также заблокировал его в соцсетях, поэтому увидеть кадры он мог только через третьих лиц. Кроме того, Шепелев явил миру сына Фриске не так давно. До этого он тщательно скрывал фото и видео с ним, боясь пересудов.