Звезды Голливуда Замок Галкина и Пугачевой Королевская семья Британии

Топ новостей недели

Толпа народа и цветы: Состоялось прощание с 76-летним Петросяном перед похоронами
"Его не стало": Умирающий наставник "Голоса" Корнелюк отказался от медицинской помощи
"Не проживет": схваченную за глотку Пугачеву швырнули наземь как вонючий отброс
"Не смог пережить": найденный у испанской помойки извращенец Панин отправился в иной мир
партнеры
Четверг
15 сентября
Лента новостей
21:59
Выгнала из дома: воссоединившаяся с проблемной дочерью Успенская приняла трудное решение
21:53
"В нашу породу пошел": отец Фриске приписал себе музыкальные успехи внука
21:42
В Ноябрьске загорелась квартира в жилом доме
20:23
Не с кем оставить? Бросившая Николаева Проскурякова притащила дочь на съемки
20:10
В Зауралье трактор развалился на несколько частей из-за аварии
19:02
Устала: Нечесанная Тодоренко в растянутой кофте собралась бросить детей и мужа
18:17
Отбирали половину гонораров: объявлено о дерзком нападении на Киркорова
17:47
"Страшное предательство": Машков засветился с молодой красоткой
16:32
Пять миллионов за концерт: тяжелобольной Губин изменил имя и запел шансон
16:27
"Настояла жена": никому не нужный Петросян на старости лет обзавелся недвижимостью за границей
15:58
Выступавший более 40 лет Шифрин сообщил о времени своего ухода со сцены на пенсию
15:42
Обязан ей: Перед смертью Пьер Нарцисс пообещал Кате Лель передать особую ценность
14:54
Излечившийся Малахов променял жену на губастую брюнетку: Как банально
14:48
Грязное лицо и растрепанные волосы: После ухода мужа к грудастой блондинке Валерия стала замухрышкой
14:46
"Застал Наташу с футболистом": бросивший Подольскую с детьми Пресняков поставил точку в отношениях
14:40
Мытищинские врачи восстановили человеку лицо после страшной аварии
14:30
На Урале мужчина помер посреди улицы после харкания кровью
14:19
Кинутая Николаевым Проскурякова подыскала нового отца для маленькой дочери: Прям семья
14:04
Наглотавшаяся неизвестных таблеток после ухода мужа Пугачева оставила детей: Что же ты натворил?
14:00
В Петербурге ребенок умер от простуды после посещения детского сада
13:56
Вернулся другой человек: Воропаева о неузнаваемой после очередной пластики 73-летней Пугачевой
13:28
"У меня-то все получится": старуха Сябитова насела на любителя малолеток Ди Каприо
13:27
На выходных в Москве наконец потеплеет
13:13
Вылизавшая длинный стручок Волочкова попросила голого Джигурду ублажить ее: Для сексуальных утех
12:11
Проводили с почестями: Сгоревшего заживо 38-летнего Шаляпина с обезображенным лицом похоронили
11:51
"Сумасшедшая": вдова и любовница Пьрера Нарцисса устроли мордобой на поминках
11:49
Наживается на россиянах: беглянка Брежнева впаривает народу протухшую байду за бешеные деньги
11:26
Куда сходить в Москве: афиша с 16 по 23 сентября
11:24
Прилучный после свадьбы швырнул использованную молодуху как никчемный мусор: Спать без обязательств
11:01
Жуткие похороны: лишившийся рассудка стражник рухнул у гроба Елизаветы II
10:50
Развод по расчету: в России изменили правила раздела имущества
10:18
"Грязь и низость": Рудковская отбила 9-летнего сына у обнаглевшей хамки Тюльпановой
10:12
Решившая работать ртом Волочкова выкатила перед народом жухлые прелести: Грудь вываливается
10:09
"Интим по нетрезвой лавочке": Окосевший от выпитого Панин залез на выжившую из ума старуху
09:10
Драматичные моменты: Галибин огорошил неудобным вопросом об изгнанном из дома Райхельгаузе
09:10
"Это опасно": ошарашенный хирург завис над искромсанным лицом вдовы Кобзона
09:00
"Беременность к лицу": Настроенная родить второго Собчак вздулась до огромных размеров
09:00
Цены поползли вверх: скольо стоит аренда квартир в Москве
06:02
"Ненавижу": психически неуравновешенный король Британии закатил истерику перед женой
04:05
Цены на квартиры в ЦАО стартуют от 13 млн
02:13
"Однушка" в Москве как 5 квартир в регионах
00:02
Калужская икона Божией Матери: что нельзя делать 15 сентября 2022 года
21:49
Квартира в Москве, дом в Сочи: на что Бузова тратит честно заработанные миллионы
21:28
На похоронах Елизаветы II под юбкой Меган Маркл обнаружили странное устройство
20:20
Четвертый брак? Потерявшая ребенка разведенка Бледанс засветилась в ЗАГСе
19:18
Отнимаются ноги: помятая Боня шокировала изможденным видом после отека мозга
18:45
Как Ирина Круг: бывшая жена зарабатывает на имени покойного Пьера Нарцисса
18:34
Оставшийся у разбитого корыта любовник Бабкиной сдал себя с потрохами за границей
17:30
В Самаре загорелся двухэтажный дом
16:57
"В кровать нырнул": Взмокшая красотка из "Уральских пельменей" оголила ложбинку греха
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Караул!": Россия потеряла Юлию Барановскую
"На сохранение": Спрятавшая большой живот Федорова ждет двух богатырей
“Я сегодня плакал”: Газманов взревел после распада семьи
"Спасибо, что это было": схоронившая дочь Захарова из "Кадетства" утопает в слезах
"Я не желал ему этой судьбы": Астрахан начал распоряжаться в родном доме изгнанного Райхельгауза
Ученые раскрыли секреты эффективности "Арбидола" против COVID-19
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
"В нашу породу пошел": отец Фриске приписал себе музыкальные успехи внука

"В нашу породу пошел": отец Фриске приписал себе музыкальные успехи внука

Девятилетний сын покойной Жанны Фриске делает большие успехи в музыке. По словам дедушки мальчика, внук пошел в него.
прочитано 92 раза

После смерти российской певицы Жанны Фриске ее сын остался с отцом, Дмитрием Шепелевым. Ведущий запретил родителям покойной артистки видеть ребенка из-за внутрисемейного конфликта. Скандал обсуждала вся страна. Сегодня отец покойной Жанны Фриске Владимир Фриске стал гостем очередного выпуска ютуб-шоу "Алена, блин!". Бизнесмен откровенно рассказал о пережитом после смерти любимо дочери, а также оценил способности подрастающего внука Платона.

ПО ТЕМЕ

Сначала атрофировались ноги: исколотую морфием связанную Фриске морили голодом перед смертью

 Жанна Владимировна Фриске

Жанна Владимировна Фриске актриса, певица

В эфире передачи мужчина посмотрел видео, на кадрах которого девятилетний сын Жанны Фриске играет на электрогитаре. Мужчина отметил, что мальчику достался уникальный слух от него самого и от матери.

"Я знаю, что у него великолепный слух, как у меня и у Жанны. Он музыкально одаренный мальчик. Когда Платон был маленький, подруга дочери привезла ему барабанную установку, он оттуда не выходил. А потом на два года я подарил ему синтезатор. Я нажимал на клавишу и говорил найди, и внук сразу показывал ее. Я тоже музыкант. В нашу породу пошел", – заявил отец Фриске.

По словам отца Жанны Фриске, последний раз он видел внука в 2016 году. Дмитрий Шепелев по прежнему не разрешает деду видеть внука наедине, а также заблокировал его в соцсетях, поэтому увидеть кадры он мог только через третьих лиц. Кроме того, Шепелев явил миру сына Фриске не так давно. До этого он тщательно скрывал фото и видео с ним, боясь пересудов.

КАКИЕ КВАРТИРЫ В МОСКВЕ ПОКУПАЮТ ЧАЩЕ ВСЕГО

Жанна Фриске. Фото: Pravda Komsomolskaya/ Russian Look/ Globallookpress.com
Автор: 15 сентября 2022, 21:53 Источник: "Алена, блин!" • Требует проверки
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как растет сын Жанны Фриске

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Караул!": Россия потеряла Юлию Барановскую

Печально
Шоу-бизнес

Наживается на россиянах: беглянка Брежнева впаривает народу протухшую байду за бешеные деньги

Ни стыда, ни совести
Шоу-бизнес

Наглотавшаяся неизвестных таблеток после ухода мужа Пугачева оставила детей: Что же ты натворил?

Большая трагедия
Шоу-бизнес

Прилучный после свадьбы швырнул использованную молодуху как никчемный мусор: Спать без обязательств

Печальный конец

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 12 по 18 сентября 2022 года
Гороскоп на неделю с 5 по 11 сентября 2022 года
Никаких свадеб и никакого риска! Володина предупредила россиян об осеннем коридоре затмений
Гороскоп на неделю с 29 августа по 4 сентября 2022 года

Здоровье

В России за сутки с коронавирусом госпитализировали 4663 человека
В России за сутки с коронавирусом госпитализировали 3621 человека
Пандемия отступает: назван регион России со стремительным снижением заболеваемости ковидом
Ситуация ухудшится: россиян предупредили о резком росте смертности от ковида

Спорт

19-летний Алькарас выиграл Открытый чемпионат США по теннису
Умер двукратный олимпийский чемпион по боксу
Знаменитый боец арестован за вождение в нетрезвом виде
"Господи, помоги!": Горькая потеря довела убитую горем Тутберидзе до отчаяния

Регионы

В Ноябрьске загорелась квартира в жилом доме
В Петербурге ребенок умер от простуды после посещения детского сада
В Самаре загорелся двухэтажный дом
"Аномальное место": жители поселка Загорянский стали свидетелями необычного
© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+