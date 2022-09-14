Не выдержало сердце: Россияне бьются в истерике после ухода разбитой раком Заворотнюк

В микроблоге родственницы Анастасии Заворотнюк появилось грустное известие.

Уже не первый год звезда "Моей прекрасной няни" пытается победить страшный недуг – онкологию. О диагнозе любимицы миллионов стало известно вскоре после рождения дочери от Петра Чернышова. Очевидно, что болезнь отразилась не только на Анастасии Заворотнюк: разбиты страданиями самого близкого человека оказались и ее родственники.

Сначала близкие смиренно хранили молчание, но приоткрыть завесу тайны решила ее дочь, рассказав о болезни мамы в своем микроблоге. Анна, к слову, очень активный блогер. ведь своим подписчикам она вещает почти обо всех деталях своей жизни: куда отправляется, какое у нее настроение и чем она пообедала.

Недавно наследница Анастасии Заворотнюк показала красивый снимок, на котором она в красивом плаще и элегантном берете уходит вдаль. А после в ее микроблоге появилась грустная новость: как оказалось, девушка переживает биполярное настроение.

Чтобы подчеркнуть свою мысль, она опубликовала снимок торта в виде красного сердца, которое, видимо, не выдержало то ли давления при транспортировке, то ли температуры, а потому потекло по краям. А рядом с выпечкой ее рука с кольцом – на его надпись Анна попросила обратить внимание и угадать, что же там за слова.

Кто-то из россиян, подписанных на модель, разглядел фразу на английском языке, означающую послание в грубой форме. Собственно, от этого народ забился в истерике – ситуация, когда две совершенно полярные надписи находятся рядом, показалась фанатам дочери Анастасии Заворотнюк очень забавной.