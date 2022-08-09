"Его детьми не удержать": распухшей Тодоренко предрекли развод с Топаловым

Недавно Регина Тодоренко стала мамой второй раз. Никто не думал, что она так изменится.

В прошлом году Регина Тодоренко получила роль во втором сезоне сериала "Секреты семейной жизни". Ведущая воплотила на экране образ блогера.



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В Сети появилось видео, на кадрах которого российская телеведущая озвучивает роль в этом сериале. На кадрах Регина еще беременна. Она одета в бежевое обтягивающее платье и галстук, истошно орет в микрофон и машет руками.

Фанаты пришли в ужас от увиденного. Многие отметили, что вторая беременность изуродовала Регину Тодоренко. Однако не исключено, что ведущая просто приехала на озвучание роли ненакрашенной и без укладки, ведь в студии звукозаписи ее никто не видит кроме звукорежиссера. Не секрет, что многие женщины выглядят в таком случае не лучшим образом.

"Страшная"; "Как надоело везде это чучело"; "Что у нее стало с веками? Очень мне дико на этот ужас смотреть"; "Мальчик изуродовал ее"; "Хочется ударить тех, кто говорит, что беременность – это прекрасно, беременность украшает женщину. Еще ни одной беременяшки красивой, ну или хотя бы не уродливой не видел"; "Ухаживать надо за собой, а в этот период большая часть как коровы жрут и толстеют"; "Его детьми не удержать, не пара", – написали фолловеры в комментариях.