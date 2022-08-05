"Мухомор в трауре": резко изменившаяся Волочкова вызвала оторопь

Привередливым подписчикам звезды то и дело не нравятся ее наряды, прическа, макияж или все поведение в целом, о чем они тут же заявляют в комментариях. Неожиданно Анастасия Волочкова решила прислушаться к критике и появилась в совершенно ином образе.
Блондинка приняла участие в необычной фотосессии, результатами которой она поделилась в соцсетях. Перед съемкой над балериной как следует поработали стилисты, вследствие чего она резко изменилась. Поклонники увидели Волочкову с аккуратном укладкой и безупречным макияжем, в элегантном черном платье, ботильонах на шпильке и с широкополой шляпой на голове.
У многих фолловеров новый образ эпатажной балерины вызвал настоящую оторопь в хорошем смысле. Люди, кажется, даже не ожидали, что 46-летняя блондинка все еще может выглядеть так хорошо. Стилисты Волочковой удостоились всяческих похвал, а самой балерине даже посоветовали приобрести всю одежду со съемки для постоянного ношения.
Впрочем, нашлись и те, кому новый образ звезды вовсе не показался спасением запущенной ситуации.
"Мухомор в шляпе", "На Зверева похожа", "А под шляпой как у Боярского – лысина и пустота", "Подпорченную репутацию ни один образ не спасет" – поиздевались скептики.
Сама Анастасия Волочкова, кажется, пребывает в восторге от произошедших с ней изменений и не перестает публиковать все новые снимки.