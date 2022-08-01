Сбой по всем фронтам: Истощенная до скелета Варнава нажила жутких проблем

Неожиданно для всех длинноногая артистка стала выглядеть истощенной до скелета! Ведь на нескольких ее последних фотографиях четко видны кости ребер. В Сети предполагают, что изменения в фигуре Екатерины Варнавы связаны с с болезненным разрывом: юмористка отписалась от Александра Молочникова и удалила соместные снимки.
При этом, нутрициолог Расул Омаров уверяет, что стремление к чрезмерной худобе среди знаменитостей – обычная история, которая очень часто оборачивается для многих жуткими проблемами со здоровьем. Вспомнить хотя бы Наталью Рудову, которая после своих диет заработала РПП. Агрессивное голодание способно спровоцировать нарушение работы щитовидной железы, сбой синтеза половых гормонов, а это в свою очередь может обернуться нарушением цикла у девушек.
И это еще не все. У некоторых наблюдается перегрузка центральной нервной системы из-за нахождения организма в постоянном стрессе и даже психические проблемы: депрессии, не уравновешенная центральная нервная система, а отсюда резкие перепады настроения. Смотря на тело Екатерины Варнавы, можно предположить, что она тоже решилась на резкое голодание, а потому рискует нажить себе сбой по всем фронтам.
Но самое печальное, говорит Расул Омаров, это неизбежное возвращение потерянных килограммов.
"Стремительное возвращение веса происходит зачастую из-за срывов на таких диетах. На них очень сложно контролировать голод и люди очень часто становятся его заложниками", – сказал нутрициолог, рассуждая о худобе Екатерины Варнавы и других звезд отечественного шоу-бизнеса.