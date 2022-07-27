"Психическое заболевание": переделавшая лицо бездетная Варнава сорвалась после ухода жениха

В последнее время Екатерина Варнава сильно изменилась внешне.

Екатерина Варнава всегда была высокой и видной девушкой. Однако как выяснилось, она никогда не была довольна своей внешностью, особенно размером груди. Дело в том, что она у нее раньше была просто огромной и мешала жить.

Некоторое время назад Екатерина Варнава сделала пластическую операцию по уменьшению груди, после чего жить ей стало гораздо легче. Но на этом звезда не остановилась. Она сменила цвет глаз и перекрасила волосы. Поклонники перестали ее узнавать.

В последнее время бездетная Варнава сильно похудела и стала совершенно другим человеком. Поклонники бьют тревогу и просят ее перестать худеть, ведь она выглядит уже анорексично. Ведь недавно Екатерина Варнава избавилась на всех своих фото в соцсетях и отписалась от любовника, Александра Молочникова.

Врач-диетолог Елена Тихомирова опровергла домыслы фанатов о том, что у Варнавы анорексия. Она объяснила, что у актрисы совершенно нет никаких признаков психического отклонения. По словам врача, обычно люди с анорексией страдают от проблем с общением с окружающим миром, чего явно нет у Варнавы.



"Нервная анорексия – это психическое заболевание, которое лечится психиатром. На Екатерину это абсолютно не похоже", – отметила доктор.