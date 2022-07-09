"Сам во всем разберусь": оторванный от внука отец Фриске отказывается от посторонней помощи

Накануне Жанне Фриске исполнилось бы сорок восемь лет. 8 июля родственники артистки посетили кладбище, чтобы убрать ее могилку, возложить цветы и поздравить с днем рождения. По случаю важного дня отец звезды пообщался с журналистами. Он отметил, что место упокоения его дочери находится под охраной. "Теперь там все спокойно", – говорит мужчина.
Кроме того, Владимир заявил, что могилу Жанны посещают регулярно ее друзья. Так, он отметил, что на кладбище приходит Ольга Орлова. Также регулярно звонят такие известные личности, как Филипп Киркоров и Отар Кушанашвили.
Напомним, что Владимир Фриске вот уже не первый год переживает из-за невозможности общаться с внуком. Так, Дмитрий Шепелев противится встречам Платона с родственниками Жанны. Однако отец певицы все же надеется на лучшее и старается не отчаиваться.
Несмотря на то, что он знаком со многими известными и влиятельными людьми, которые были близки с Фриске при жизни, он не обращается к ним за помощью. Например, Владимир Борисович заявил представителям прессы, что не хочет ввязывать в это Филиппа Киркорова. "Не хочу его вмешивать", – говорит оторванный от внука отец Фриске. "Сам во всем разберусь", – подытожил он.