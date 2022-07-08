Обложившаяся ухажерами Волочкова похвасталась размером достоинства нового мужика

Анастасия Волочкова рассказала всю правду о новом поклоннике.

Некоторые женщины могут лишь позавидовать Анастасии Волочковой, ведь балерины бурная личная жизнь. Знаменитость не обделена мужским вниманием, а, напротив, не перестает наслаждаться им. 46-летняя артистка чувствует, что остается интересной, молодой и сексуальной женщиной, и она может себе позволить романтические отношения с красивыми и интересными людьми. Танцовщица, можно сказать, обложилась ухажерами.

Сейчас Волочкова, кажется, увлечена одним мужчиной – 26-летним парнем из Дагестана по имени Хан, у которого, как похвасталась балерина, есть и агентство недвижимости, и юридическая фирма. Однако это, по словам Анастасии, совсем не главное для нее. Для артистки в мужчине важно иное: щедрость и большое достоинство.

При этом в недавней беседе с известным изданием танцовщица призналась, что не может назвать Хана новым любовником. Для балерины он лишь поклонник, поэтому о совместном будущем с молодым человеком она не думает. Артистка лишь сообщила, что в скором времени отправится вместе с новым ухажером в Турцию. Мужчина сам пригласил знаменитую блондинку.

А ведь еще совсем недавно Анастасия Волочкова была на седьмом небе от счастья во время отдыха за границей вместе с щедрым иностранцем, который специально для балерины арендовал частный остров. Подробнее об этом писали "Дни.ру".