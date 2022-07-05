Волочкова оголила худосочные ляжки рядом с двумя молодыми жеребцами

Анастасия Волочкова выставила на всеобщее обозрение ласки сразу с двумя мужиками.

Бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова постоянно оказывается в центре скандала. Несмотря на это, она продолжает эпатировать публику и выкладывать компрометирующие фото. Хотя на Волочкову постоянно льется грязь и негатив, она считает это банальным проявлением зависти. И все же с недавнего времени Волочкова закрыла комментарии на своей странице, и теперь призывает поклонников завидовать ей молча. Судя по всему, ей все же стало неприятно читать о себе гадости.

Недавно стало известно о появлении в жизни Анастасии Волочковой нового мужчины по имени Хан. В Сети быстро распространились фото, на которых балерина пытается соблазнить его. А на днях Анастасия Волочкова показала свежее фото, на котором предстала сидя на тахте в обнимку сразу с двумя молодыми мужчинами – тем самым Ханом и Вадимом Стукаловым.

"Мои друзья Хан и Вадим. Завидуйте молча", – написала Анастасия Волочкова.

Балерина предстала перед камерой с оголенными ногами, то ли в коротких шортах, то ли в трусах. Хан при этом был укрыт одеялом, так что была ли на его нижней части туловища вообще одежда, не понятно.

И если Волочкова закрыла комментарии, то Стукалов не стал этого делать. Под той же фотографией на его страницей появилось море оскорбительных комментариев в адрес балерины и ее спутников. "Бабушка с внуками", – обласкали ее фолловеры.