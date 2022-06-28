"Мой ангелочек": Волочкову сняли валяющейся на земле

46-летнюю народную артистку России Анастасию Волочкову часто критикуют в Сети. Фанаты негодуют после очередного скандала с участием неугомонной "королевы шпагата". Однако в последнее время Волочкова поутихла и даже реже стала раздвигать ноги.
На днях в ее аккаунте появилось скромное фото, где она лежит вместе со свей единственной взрослой дочерью Ариадной на газоне в своем загородном доме. Дочь приехала в гости к родительнице, которая, видимо, и подбила барышню на необычную фотосессию.
"Наша с Аришей идиллия. Как здорово вместе проводить время в радости и покое. Мой ангелочек", – написала Анастасия Волочкова.
Напомним, несколько лет назад дочь Анастасии Волочковой Ариадна переехала от мамы и поселилась в доме отца. С тех пор 17-летняя дочь балерины нечасто навещает скандально известную мать. Чаще Волочкову посещают разные мужчины, которые не-нет да и появятся на снимках в ее аккаунте.
Напомним, недавно балерина Анастасия Волочкова засветила в своем аккаунте упитанного и даже в некотором роде пузатого неизвестного мужчину, который рылся в ее холодильнике. Кадры шокировали фанатов балерины. Они решили, что это новый ухажер звезды.