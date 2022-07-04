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Шоу-бизнес
Показавшую нового молодчика Волочкову выдали дрожащие руки: После приступов эпилептических

Показавшую нового молодчика Волочкову выдали дрожащие руки: После приступов эпилептических

46-летняя Анастасия Волочкова дала фанатам очередной повод для пересудов.
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Накануне любвеобильная балерина в своих соцсетях показала нового ухажера. Осчастливленный молодчик попал в кадр лишь частично: мужчина вел машину, а сама Анастасия Волочкова держала его за руку, наслаждаясь поездкой на пассажирском сиденье и тщательно сохраняя интригу. Попутно артистка не преминула продемонстрировать массивное кольцо на пальце с ярким камнем.

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 Анастасия Юрьевна Волочкова

Анастасия Юрьевна Волочкова балерина

Подписчикам эпатажной балерины вполне хватило показанных кадров для того, чтобы оценить возраст нового ухажера Волочковой. Людям показалось, что он для 46-летней балерины слишком молод. Что касается самой звезды, то ее давно уже не юный возраст на видео сразу выдали дрожащие руки. Некоторым пользователям даже показалось, что у балерины на фоне не слишком здорового образа жизни начал развиваться тремор.

В телеграм-канале Admin.Anshlak, опубликовавшем фрагмент видео, люди принялись обсуждать состояние знаменитой балерины и пришли к неутешительным выводам.

"Руки как у бабульки", "Крупная дрожь верхних конечностей, "Может, у нее уже проблемки со здоровьем начались", "После приступов эпилептических, бывало останавливало, но не всех", "Она его за руку схватила, так как на весу не может трясущуюся руку показывать," – заключили обеспокоенные здоровьем балерины пользователи.

Ранее "Дни.ру" писали о том, как Анастасию Волочкову сняли валяющейся на земле.

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Анастасия Волочкова. Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 4 июля 2022, 09:04 Источник: Телеграм, Admin.Anshlak • Требует проверки
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