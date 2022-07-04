Показавшую нового молодчика Волочкову выдали дрожащие руки: После приступов эпилептических

Накануне любвеобильная балерина в своих соцсетях показала нового ухажера. Осчастливленный молодчик попал в кадр лишь частично: мужчина вел машину, а сама Анастасия Волочкова держала его за руку, наслаждаясь поездкой на пассажирском сиденье и тщательно сохраняя интригу. Попутно артистка не преминула продемонстрировать массивное кольцо на пальце с ярким камнем.
Подписчикам эпатажной балерины вполне хватило показанных кадров для того, чтобы оценить возраст нового ухажера Волочковой. Людям показалось, что он для 46-летней балерины слишком молод. Что касается самой звезды, то ее давно уже не юный возраст на видео сразу выдали дрожащие руки. Некоторым пользователям даже показалось, что у балерины на фоне не слишком здорового образа жизни начал развиваться тремор.
В телеграм-канале Admin.Anshlak, опубликовавшем фрагмент видео, люди принялись обсуждать состояние знаменитой балерины и пришли к неутешительным выводам.
"Руки как у бабульки", "Крупная дрожь верхних конечностей, "Может, у нее уже проблемки со здоровьем начались", "После приступов эпилептических, бывало останавливало, но не всех", "Она его за руку схватила, так как на весу не может трясущуюся руку показывать," – заключили обеспокоенные здоровьем балерины пользователи.
Ранее "Дни.ру" писали о том, как Анастасию Волочкову сняли валяющейся на земле.