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Шоу-бизнес
"Не надо его трогать!": выплывший из мутной жижи ребенок Тодоренко остановился в развитии

"Не надо его трогать!": выплывший из мутной жижи ребенок Тодоренко остановился в развитии

Регина Тодоренко долго готовилась ко вторым родам. Но спланировать все до мельчайших подробностей весьма трудно.
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Недавно российская телеведущая Регина Тодоренко во второй раз стала мамой. Она родила второго сына от мужа певца Влада Топалова. Мальчика назвали Мирославом – коротко Мир. Он родился в Индонезии на острове Бали, куда Регина Тодоренко улетела вместе с мужем и младшим ребенком.

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Поклонники были шокированы весом новорожденного. Сын Тодоренко родился весом более четырех килограммов. В своем телеграм-канале ведущая рассказала, как старший сын Михаил воспринял появление крошечного брата. Звезда рожала в бассейне, прямо на глазах у мальчика. Страшно представить, какая мутная там была вода после всего происходящего... Впрочем, старший выплыл из той же жижи, так что все естественно.

Некоторым фанатам показалось, что это было слишком откровенно для детской психики. На самом деле так и вышло.

Как выяснилось, старший сын Тодоренко и Топалова буквально остановился в развитии. Он снова может попросить соску и даже залезть в коляску.

"Я готовила его к родам, рассказывала о процессе встречи с малышом, говорила, что может наступить момент, когда маму нужно будет оставить одну, что, возможно, мама будет издавать разные странные звуки", – написала Тодоренко.

Вместе с тем Регина отметила, что старший сын был переполнен гордостью, когда впервые увидел маленького брата. Он сразу повзрослел и изменился во внешности. Он даже не хотел подпускать никого к ребенку.

"В первую неделю Майкл никого не подпускал к братику – кричал: "Это мой брат, я его защищаю!! не надо его трогать!" – заключила Тодоренко.

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Регина Тодоренко. Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press
Автор: 27 июля 2022, 13:47 Источник: Телеграм-канал Регины Тодоренко • Требует проверки
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