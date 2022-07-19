"Мой космический!": Раздвинувший ноги патлатый мужик схватил за грудь оголившуюся Волочкову

Анастасия Волочкова с легкостью дала Никите Джигурде сделать с ней все, что он хочет.

Народная артистка России Анастасия Волочкова в последнее время славится не только своим талантом танцовщицы, но и скандальными выходками и бесконечно сменяющими друг друга мужчинами.

При этом Волочкова не боится критики в свой адрес и открыто говорит о том, что никому ничего доказывать не намерена. Она с удовольствием наслаждается жизнью и делает только то, что ей действительно нравится, не обращая внимания на наглых хейтеров.

На днях Волочкова показала в своем аккаунте свежее фото, на котором предстала рядом с давним любимым другом, российским актером и шоуменом Никитой Джигурдой. Патлатый артист сидел рядом с ней на кушетке веранды и бесстыдно обнимал за ее сочную грудь, при этом раздвинув ноги. Сама же Волочкова млела от удовольствия, что было видно по ее глазам. Оголившая стройные ноги балерина игриво смотрела в камеру и наслаждалась моментом.

"Прекрасное начало дня! Мой священный, драгоценный, любимый, космический друг Никита Джигурда. И на веранде прекрасны мы", – написала балерина.

Волочкова закрыла комментарии к фотографии, ожидая, что на нее неминуемо посыплются гневные и похабные словечки от ее ненавистников. Впрочем, Анастасия Волочкова давно уверена в том, что ее критикуют толко те, кто завидует и мечтает жить так же, как она.