"Серия неудачных операций": замеченная в Юрмале Пугачева изменила лицо на старости лет

Российская певица Алла Пугачева уезжала в Израиль на лечение. Об этом семья лично говорила, когда покинула Россию после начала спецоперации. Вскоре стали появляться сообщения о том, что из-за израильской жары Пугачевой якобы стало невмоготу, и она перебралась в Юрмалу поближе к закадычной подруге Лайме Вайкуле. В последнее время о здоровье Примадонны собирается все больше слухов.
Несмотря на это, в свои 73 года Алла Пугачева прекрасно выглядит. Не исключено, что артистка могла делать себе много пластических операций при ее уровне заработка. В частности сейчас очень модно делать операцию по ушиванию желудка, что помогает поддерживать фигуру в форме.
Известный пластический хирург Владимир Плахотин считает, что Пугачева не ушивала себе желудок. В ее возрасте это вряд ли возможно, так как она просто не перенесла бы такую операцию. Однако врач уверен, что пластические операции у Примадонны все-таки были. Это видно невооруженным глазом.
По мнению эксперта, ряд операций был выполнен неудачно. Всему виной некачественные услуги и шаткое здоровье супруги шоумена Максима Галкина.
"Проблемы у нее с лицом после серии неудачных операций со SMAS-подтяжкой и дальнейшими попытками коррекции липофилингом, в результате которых возникла фиброзная деформация мягких тканей", – рассказал пластический хирург.
Стоит отметить, что сейчас медицина достигла огромных высот. Например, недавно хирурги удалили плесень с лица человека, пишет портал Vse42.ru. Поэтому странно, что Пугачевой так не везет с хирургами.